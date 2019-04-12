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謝國城少棒／前進威廉波特50周年 國手選拔賽明登場

2019-04-12 19:59聯合報 記者藍宗標╱即時報導

台東縣紅葉少棒隊在1968年掀起全台棒球熱，從此改變台棒運發展史，台中市金龍少棒隊1969年首次代表國家前進美國威廉波特，參加世界少棒聯盟（LLB）世界少棒錦標賽，連續擊敗加拿大、美北、美西隊，3連勝抱回第一座世界冠軍，中華隊開始成為威廉波特的常勝軍。

從1969年到1996年這段期間，中華隊在27年內奪下17座世界冠軍，最長締造5連霸紀錄，封王球隊包括台北市、台北縣榮工、金龍、台中市太平、台中市大仁、嘉義縣朴子、台南市巨人、台南市公園、台南善化、高雄市立德、高雄市復興、屏東縣屏光，其中巨人、榮工、立德、太平、善化更是兩度奪冠。

在「紅葉傳奇」那個年代，國內少棒隊都打軟式棒球，並不熟悉國際賽使用的硬式棒球，中華棒球協會為了幫助小球員適應新的遊戲規則，甚至拜託航空公司從國外帶回硬式球具，再透過集訓方式提升金龍少棒隊14名小將的球技，這批小朋友果然順利奪下遠東區少棒賽、世界少棒賽冠軍，陣中王牌投手陳智源換來「魔手」的封號，郭源治後來更是成為日本職棒百勝百救援的名將。

中華少棒隊能在威廉波特建立長期霸業，「少棒之父」謝國城是最大功臣，不但辛苦募款，而且總在集訓時為小國手加油打氣；金龍少棒隊赴美展開歷史之旅前，民間企業踴躍贊助，甚至還有銀行成立專戶接受民眾捐款，這支明星隊也沒讓國人失望，在那個政治局勢動盪的年代，完全達到鼓舞民心的效用。

金龍少棒隊返台在台北市區大遊行，超過50萬人走上街頭迎接這批小國手，盛大場面成為奇景。

1970年代開始，中華隊在威廉波幾乎獨霸，71到74年完成四連霸，一度造成75年美國拒絕所有外隊參賽，關起門來自己玩，76年重新開放後，不迢中華隊的氣勢不受影響，77到81年締造空前5連霸。

也就是說，中華隊在1971到81年這段期間，11年內抱回九座世界冠軍，立德少棒74年封王，更和中華青棒、青少棒隊聯手拚出史上第一次LLB「三冠王」，朴子少棒投手陳昭安79年對義大利之戰，締造連續18次三振完全比賽紀錄，也成為轟動全台的大事，至今仍讓不少老球迷難忘。

中華隊17座世界冠軍紀錄在1996年復興少棒奪冠後，暫時畫下句點，隔年台灣宣布退出LLB，直到2003年重返這個舞台，但時空環境大不同，美國球隊實力增強，日本、南韓本來就是傳統強權，中華隊近年最佳名次是桃園市龜山少棒在2009年獲得第二名（國際組冠軍）。

明天開打的謝國城盃少棒賽，將是今年LLB少棒賽的國手選拔賽，國內奪冠隊伍先參與LLB亞太賽，爭取亞太區代表權前進威廉波特再拚榮耀。

中華隊LLB棒球謝國城盃少棒

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