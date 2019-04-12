中職／排左打對李茲 戴培峰生涯首度先發蹲捕

2019-04-12 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



戴培峰。 中央社 分享 facebook 富邦悍將隊今天起在新莊棒球場與Lamigo桃猿隊進行3連戰，去年選秀狀元戴培峰昨天被升上一軍，今天就被排為先發捕手，生涯首度先發，與本季初登板的洋投羅力搭配。

戴培峰今年菜鳥球季就從一軍開季，3場出賽都是替補上場，3打席還沒有擊出安打，打完第2周賽事就被降二軍。

總教練「鑼總」陳連宏表示：「今年開季先留他在一軍，就是讓要他知道，一軍的實力沒那麼簡單，之後他下去（二軍）就知道自己哪裡不好還要加強，我們的計畫是這樣。」

戴培峰昨天重新被升回一軍，從板凳出發，但比賽就因雨延賽。今天與猿隊交手，戴培峰直接被排上先發，「鑼總」透露，這安排純粹只是要讓打線的左打多一點，「我們沒對過對方這個先發投手（李茲），但左打對他的打擊率比較高。」

今天也將是悍將隊洋投羅力本季首度出賽，他與戴培峰先前在二軍就曾搭配，還誇這名19歲的小老弟完全不像高中畢業生、能力很好。對此戴培峰表示：「很多學長都說，上了場就不要把自己當學弟。」

而戴培峰生涯第4場出賽，繼續尋求生涯首安，將碰上猿隊強投李茲，他笑說：「沒關係，就打吧，反正我第一次打（生涯首打席）就遇到陳韻文。」但他也透露，昨天有看李茲的投球影片，先做點功課。