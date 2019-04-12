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影／12強棒球賽程揭曉 辜仲諒：帶回金牌

2019-04-12 16:31聯合報 記者喻文玟╱即時報導

搶東京奧運門票！世界12強棒球錦標賽Ｂ組賽事年底在台中。2019年賽事共分A、B、C三組，由2018年度世界棒球排名前12名的國家出賽，有墨西哥、美國、荷蘭、多明尼加、韓國、古巴、澳洲、加拿大、日本、委內瑞拉、波多黎各及地主隊台灣。

世界棒壘球總會長今天到台中揭曉Ｂ組賽程，中華民國棒球協會理事長辜仲諒說，「會把冠軍留在台灣，並前進東京奧運，帶回金牌！」

世界12強棒球錦標賽是美洲、亞洲、大洋洲的2020年東京奧運棒球參賽資格重要賽事，台中市是繼2015年首屆賽事後再度舉行。世界棒壘球總會（WBSC）會長法卡利表示，預賽分三個比賽區，Ａ組墨西哥區、Ｂ組台灣區、Ｃ組韓國區，各分組前2名可晉級複賽，複、決賽將回到日本東京巨蛋舉行，產生最後冠軍金盃。

中華棒協理事長辜仲諒強調，2020年東京奧運棒球賽是全台灣棒球員的目標，「Ｂ組分區賽是我們的主場」，中華棒協為了全台灣、為了所有球迷努力爭取主辦權，希望全台同心協力幫球員加油，為台灣爭取最高榮耀，也希望球隊能用生命打球，爭取進入奧運門票，這不只是我的希望，也是全台灣球迷的希望。

台中市長盧秀燕說，台中市是全世界唯一一個受到WBSC認證的世界棒球之都，Ｂ組比賽在台中舉辦，顯示世界棒壘球總會對台灣、台中的重視。

台中市運動局表示，世界12強棒球錦標賽2015年首次舉辦，2019年第二屆比賽今年11月2日至17日進行，Ｂ組有中華、日本、委內瑞拉、波多黎各，在最終排名最高的美洲球隊以及排除東京奧運主辦國日本後，亞洲區與大洋區球隊將獲得2020年東京奧運參賽資格。

今天現場也揭曉Ｂ組金盃，由義大利工藝師打造，底座是一座棒球場造型，印有世界12強棒球隊的國家國旗，這座金盃吸引辜仲諒關注，不斷仔細端倪，還捧起獎盃，希望把它留在台灣、前進東京。

相關賽程可參考：中華民國棒球協會官網中華民國棒球協會粉絲團WBSC官網WBSC粉絲頁

【中央社／台中12日電】

世界12強賽台灣分在B組，與日本、委內瑞拉、波多黎各同組，各組取前2名晉級複賽。12強賽會產生2張2020年東京奧運門票，其中台灣必須取得亞太區最高名次（不含日本），也就是名次要高於韓國與澳洲。

B組預賽第1天賽程於11月5日，晚上6時在桃園棒球場，由委內瑞拉對日本，晚上6時30分在台中洲際棒球場則是波多黎各對中華隊。

第2天賽程11月6日晚上6時在桃園棒球場，由波多黎各對日本，晚上6時30分在洲際棒球場為中華隊對委內瑞拉。第3天賽程11月7日都是在洲際棒球場，中午12時由委內瑞拉對波多黎各，晚上6時30分則是日本中華大戰。

分組前2名帶著與同樣晉級球隊對戰成績，進入超級循環賽，11月11日至16日在日本千葉海洋球場、東京巨蛋舉行。最後11月17日超級循環賽前2名球隊，將在東京巨蛋進行決賽，第3、第4名球隊則進行銅牌戰。

搶東京奧運門票！世界12強棒球錦標賽Ｂ組賽事年底在台中，世界棒壘球總會長法卡利（...
搶東京奧運門票！世界12強棒球錦標賽Ｂ組賽事年底在台中，世界棒壘球總會長法卡利（左起）、台中市長盧秀燕、中華民國棒球協會理事長辜仲諒，揭開Ｂ組冠軍獎盃。記者喻文玟／攝影
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搶東京奧運門票！世界12強棒球錦標賽Ｂ組賽事年底在台中，世界棒壘球總會長法卡利（...
搶東京奧運門票！世界12強棒球錦標賽Ｂ組賽事年底在台中，世界棒壘球總會長法卡利（左起）、台中市長盧秀燕、中華民國棒球協會理事長辜仲諒一起揭曉賽程。記者喻文玟／攝影
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搶東京奧運門票！世界12強棒球錦標賽Ｂ組賽事年底在台中。記者喻文玟／攝影
搶東京奧運門票！世界12強棒球錦標賽Ｂ組賽事年底在台中。記者喻文玟／攝影
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