中職／味全龍口袋陣容還有誰？劉志昇也是人選

2019-04-12 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



劉志昇。 報系資料照 分享 facebook 味全龍人事佈局緊鑼密鼓地展開，除了先就定位的領隊、教練團3人，其餘專業人選也在尋找中，曾在1999年擔任味全龍隊投手教練劉志昇，日前也曾接受「中間人」探詢，但沒有進一步下文。

劉志昇在中職的資歷完整，除了是末代龍跟隨前總教練徐生明的班底，1997-98年也擔任過和信鯨隊投手教練，2000、2003年轉戰台灣大聯盟雷公隊、第一金剛隊任投手教練。

2005年劉志昇曾短暫擔任中信鯨隊投手助理教練，隔年轉到興農牛隊接任投手教練，07年甚至從教練升任領隊，是中職第一人。

劉志昇在2013年擔任義大犀牛隊投手教練，15年離職後轉往大陸發展，目前在上海棒球俱樂部指導年輕球員，之後要帶球隊去參加小馬聯盟比賽。

劉志昇不否認，味全曾經透過中間人和他聯絡，但到目前為止，「沒有更進一步的消息」，他說：「不論如何，很開心球隊又成立了，這是好事。」

如果有機會回到老東家效力，劉志昇不排斥，他說：「陳金茂、呂明賜也都是合適的人選，龍隊要找回以前的龍魂，OB球員是最好的媒介，日職巨人隊也是這樣，退役老球員可以提供各方面協助，退役年輕球員可以指導技術，合力把球隊重新建立起來。」