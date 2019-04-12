親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
JHBL
綜合
路跑

選舉無效之訴5月10日宣判 王鴻薇：柯文哲可能宣布選總統

運動筆記Danny Ainge評論Magic Johnson辭職一事NBA
健行筆記2019/04/04-05 鈴鳴閂山【山旅】碧潭河岸光景，和美山步道的越野跑練習！
NBA今日最佳球員- Dwyane Wade (4月11日)今日十大好球 (4月11日)

中職／味全龍口袋陣容還有誰？劉志昇也是人選

2019-04-12 16:03聯合報 記者婁靖平╱即時報導

劉志昇。 報系資料照
劉志昇。 報系資料照
分享
味全龍人事佈局緊鑼密鼓地展開，除了先就定位的領隊、教練團3人，其餘專業人選也在尋找中，曾在1999年擔任味全龍隊投手教練劉志昇，日前也曾接受「中間人」探詢，但沒有進一步下文。

劉志昇在中職的資歷完整，除了是末代龍跟隨前總教練徐生明的班底，1997-98年也擔任過和信鯨隊投手教練，2000、2003年轉戰台灣大聯盟雷公隊、第一金剛隊任投手教練。

2005年劉志昇曾短暫擔任中信鯨隊投手助理教練，隔年轉到興農牛隊接任投手教練，07年甚至從教練升任領隊，是中職第一人。

劉志昇在2013年擔任義大犀牛隊投手教練，15年離職後轉往大陸發展，目前在上海棒球俱樂部指導年輕球員，之後要帶球隊去參加小馬聯盟比賽。

劉志昇不否認，味全曾經透過中間人和他聯絡，但到目前為止，「沒有更進一步的消息」，他說：「不論如何，很開心球隊又成立了，這是好事。」

如果有機會回到老東家效力，劉志昇不排斥，他說：「陳金茂、呂明賜也都是合適的人選，龍隊要找回以前的龍魂，OB球員是最好的媒介，日職巨人隊也是這樣，退役老球員可以提供各方面協助，退役年輕球員可以指導技術，合力把球隊重新建立起來。」

中職味全龍呂明賜

相關新聞

影／12強棒球賽程揭曉 辜仲諒：帶回金牌

2019-04-12 16:31

中職／味全龍延下周宣布 正龍族黃煚隆進教練團

2019-04-12 14:08

日職／怕不能隨地小便 比一朗更奇特的拒獎理由

2019-04-11 07:00

12強賽／B組賽程出爐 中日大戰壓軸

2019-04-12 16:20

中職／新莊因雨延賽 中信洋打里迪還沒打到球

2019-04-12 00:03

中職／曾和一朗同隊兩季 里迪既開心又光榮

2019-04-11 20:51

中職／兄弟新洋砲來台首戰遇雨取消 里迪：有些難過

2019-04-11 20:25

中職／高國輝二軍雙響砲 陳連宏希望打遠一點

2019-04-11 18:45

中職／被陳江和偷點輸球 鑼總：有料到但沒做好

2019-04-11 18:13

中職／索沙主宰戰場 羅力形容「驚奇隊友」

2019-04-11 17:44

中職／告別超級打者聯盟 賽事更有可看性

2019-04-11 07:00

中職／ 陳江和「點」出6連勝 退休在即期望奪冠

2019-04-11 01:17

中職／連兩戰「點」回勝利 陳江和：就是基本功

2019-04-11 00:04

中職／前6棒就有20安 猿隊14分差屠獅

2019-04-10 23:14

中職／陳江和關鍵強迫取分 助兄弟6連勝

2019-04-10 22:48

中職／洪一中讚陳晨威：很久沒有腳快第一棒

2019-04-10 20:00

中職／兄弟洋砲里迪練習屢開轟 最快11日亮相

2019-04-10 19:50

中職／陳江和引退日不變 戰力考量有望加碼出賽

2019-04-10 19:36

中職／黃甘霖調度游擊 「林守楊攻」是重點

2019-04-10 19:32

中職／陳傑憲罕見滿貫砲 更想找回反方向火力

2019-04-10 18:51

中職／羅力12日本季初登板 悍將兩土投繼續先發

2019-04-10 18:30

影／味全龍復活主場在哪？ 魏應充拜訪嘉義市

2019-04-10 18:04

中職／李振昌重返一軍 笑稱終結者讓給謝榮豪

2019-04-10 18:00

中職／兄弟遠來的和尚會練兵 悍將也可找洋教練

2019-04-10 07:00

日職／軟銀農場再出力 同創21世紀全壘打紀錄

2019-04-09 07:00

日職／熱身賽亮眼新秀 季賽多成一條蟲

2019-04-08 07:00

昔日高苑最強五虎將 如今同處十字路口

2019-04-08 07:00

中職／大王出走炒熱日職 國內票房危機浮現

2019-04-04 07:00

中職／猿隊墊底非缺大王 洋投、牛棚不穩是主因

2019-04-03 07:00

中職／艾銳克離隊不是壞事 兄弟真需要找洋砲？

2019-03-28 07:00

日職／熱身墊底火腿大不利 樂天怕老三魔咒

2019-03-28 07:00

中職／用左打攻左投 悍將應修正打線調度

2019-03-27 07:00

日職／黃金潛水艇再現 駛進軟銀開季先發輪值

2019-03-26 07:00

日職／巴倫汀愈老愈猛 還想12強賽為荷蘭建功

2019-03-25 07:00

季前分析／獅隊年輕投打扛重責 力拼隊史第10冠

2019-03-21 07:00

季前分析／沒大王打線依舊猛 桃猿三連霸非難事

2019-03-20 07:00

日職／隊友火力掩護 王柏融還有時間找手感

2019-03-19 07:00

季前分析／悍將陣容超豪華 仍難掩多重隱憂

2019-03-18 07:00

日職／阿部慎之助重回老本行 5個捕手救巨人？

2019-03-18 07:00
看更多

熱門文章

日職／王柏融單場雙安再現長打 火腿2:5吞敗

2019-04-11 20:13

新加坡羽賽／全場都領先！ 戴資穎8強門票到手

2019-04-11 20:31

日職／王柏融首轟就差咫尺 打擊率回溫至2成98

2019-04-11 20:27

馬刺是季後賽最大黑馬 總冠軍看好藍綠大戰

2019-04-12 07:00

MiLB／小熊宣布釋出 曾仁和尋覓新東家

2019-04-12 06:58

中職／味全龍延下周宣布 正龍族黃煚隆進教練團

2019-04-12 14:08

日職／王柏融4數據排全隊第二 有望對決陳冠宇

2019-04-12 09:29

NBA／季後賽熱戰開打在即 強強對決精彩可期

2019-04-12 11:16

中職／兄弟新洋砲來台首戰遇雨取消 里迪：有些難過

2019-04-11 20:25

NBA／連17年晉級季後賽紀錄中止 帕克未來動向受矚

2019-04-12 11:50

JHBL／永吉備戰決賽 赴松山少林寺取經

2019-04-11 20:10

NBA／安比德傷勢未明朗 恐缺席季後賽首戰

2019-04-11 18:09

大都會去年前車之鑑 水手暴衝恐是曇花一現

2019-04-12 07:00

NBA／國王高層人事震盪 主帥耶格遭到開除

2019-04-12 09:38

MLB／超越陳偉殷 金鶯戴維斯53打數無安打

2019-04-12 08:07

新加坡羽賽／連霸再進一步 周天成闖8強

2019-04-11 18:15

日職／王柏融對羅德任第5棒 首打席滾地出局

2019-04-12 17:28

NBA／魔術強森無預警去職 歐尼爾力薦衛斯特接班

2019-04-12 14:35

日職／王柏融雙安無用 火腿仍敗

2019-04-12 00:06

中職／被陳江和偷點輸球 鑼總：有料到但沒做好

2019-04-11 18:13

新加坡羽賽／「拿督」指點 小天晉8強

2019-04-12 00:00

MLB／開季連15場開轟 水手成史上第一隊

2019-04-12 08:08

中職／索沙主宰戰場 羅力形容「驚奇隊友」

2019-04-11 17:44

NBA／勇士、公鹿邀復出拚冠 艾倫：永遠不說不

2019-04-12 15:45

NBA／一口氣撤換總管、主帥 灰熊高層人事大洗牌

2019-04-12 10:33

NBA／高層原班人馬續留 灰狼有意找畢拉普斯任總裁

2019-04-12 12:25

中職／味全龍口袋陣容還有誰？劉志昇也是人選

2019-04-12 16:03

NBA／對戰老八快艇演加州南北內戰 勇士：沒那麼容易

2019-04-12 14:46

中職／高國輝二軍雙響砲 陳連宏希望打遠一點

2019-04-11 18:45

春季聯賽／投手沒登錄卻上場 稻江遭沒收比賽

2019-04-12 13:00

NBA／祖魯確定不續任 騎士將尋覓新帥

2019-04-12 10:36

中職／曾和一朗同隊兩季 里迪既開心又光榮

2019-04-11 20:51

NBA／單月最佳獎項公佈 安戴托昆波、哈登再上榜

2019-04-12 12:57

NBA／活塞搭上季後賽末班車 首輪強碰東區龍頭公鹿

2019-04-11 23:56

中職／新莊因雨延賽 中信洋打里迪還沒打到球

2019-04-12 00:03

NBA／魔術強森請辭 綠衫軍總管：無法理解他事前不告訴老闆

2019-04-12 12:02

新加坡羽賽／周天成苦戰三局險勝 挺進4強賽

2019-04-12 16:58

羽球／清晨盃首列BWF行事曆 97歲林友茂連38年參賽

2019-04-11 17:49

MiLB／張育成猛打賞3打點 本季首轟出爐

2019-04-12 12:27

WSBL／林育庭、陳薇安領軍 國泰直落2封后

2019-04-11 21:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top