中職／味全龍延下周宣布 正龍族黃煚隆進教練團

2019-04-12 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



報系資料照。 黃煚隆。 分享 facebook 味全龍隊重回中職，目前確定的教練團「三巨頭」皆是前龍隊球員，除了總教練葉君璋、教練張泰山之外，龍隊元老球員黃煚隆也確定加入教練團，原定今天對外宣布，因故延到下周一。

味全宣布重返中職後，葉君璋、張泰山、黃煚隆就一直是總教頭熱門人選，隨著加盟計畫進度加快，教練團調配也逐漸到位，在富邦悍將隊有實戰帶隊經驗的葉君璋，成為復隊後首任總教練，不讓人意外。

張泰山雖沒有職棒教練資歷，但過去在龍隊擁有高人氣，球員時代也留下不少紀錄「障礙」，入隊擔任教練，對他來說是一個全新考驗。

黃煚隆是「正龍族」，從職棒元年就加入龍隊，象徵意義更明顯，他在龍隊待到1999年解散，之後轉戰台灣大聯盟雷公隊，除了繼續球員生涯，退休後也擔任過太陽隊守備教練，2004年再成為中信鯨隊守備教練。

黃煚隆在中職先後效力中信鯨、興農牛、義大犀牛隊教練，跟隨前總教練徐生明的時間很長，教練生涯數度擔任球隊代理總教練，離開職棒圈後，前往台北興富發隊擔任打級教練，目前在陽明高中棒球隊任職。

本周一，味全高層已先後和三人會面，除了葉君璋確定接任總教練，張泰山、黃煚隆暫為教練，之後會依葉總意見為主，讓兩人在不同領域發揮所長。

一般預料，打擊聞名的張泰山，出任打擊教練沒有問題，黃煚隆「重操舊業」，應以守備教練為主，也有機會擔任球隊首席教練。