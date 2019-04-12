MLB／超越陳偉殷 金鶯戴維斯53打數無安打

2019-04-12 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



同叫戴維斯，手感大不同，金鶯戴維斯（Chris Davis）今天三打數無安打，開季至今32打數無安打，而跨季連續53打數、61打席無安打都是野手紀錄；反觀運動家的戴維斯（Khris Davis）今天敲出雙響砲，登上全壘打王。

金鶯今天以5：8輸給運動家，戴維斯4次站上打擊區僅選到1次保送，金鶯球迷依舊給予掌聲鼓勵，戴維斯表示：「我很感謝他們，這些鼓勵的聲音讓我知道他們支持我，雖然有噓聲但只是少數。」

戴維斯上一次敲出安打已是去年9月14日，跨季連續打數無安打不僅是野手最多，也超越陳偉殷曾締造的連續51打數無安打，排在後面的還有三名投手，最長的是萊斯特（Jon Lester）所締造的連66打數無安打，而今天締造的61打席無安打也超越貝納察（Tony Bernazard）的57打席成為野手第一。

雖然安打難產，不過戴維斯的擊球越來越強勁，今天首打席對上投手布魯克斯（Aaron Brooks）擊球初速有105.1哩、角度18度，有6成50的機會形成安打，不過被中外野手沒收。

戴維斯表示：「我打到的時候知道這是一次好的灰及，我已經盡了一切力量，只是結果如此，那個打席感覺不一樣，我只希望結果也能不同。」金鶯隊總教練海德（Brandon Hyde）表示：「我們希望球越過中外野手的頭頂，不過未能如願。」

運動家隊戴維斯則手感火燙，今天五打數兩安打都是全壘打，帶有三分打點，開季至今9轟暫居全壘打王，從去年9月14日起算則累積16發全壘打、27分打點。