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中職／兄弟洋砲里迪來台首戰 打不滿一局不玩了

2019-04-11 20:25聯合報 記者藍宗標╱即時報導

兄弟新洋砲里迪來台首戰，打不滿一局因雨取消。記者藍宗標／攝影
兄弟新洋砲里迪來台首戰，打不滿一局因雨取消。記者藍宗標／攝影
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富邦悍將、中信兄弟隊今天在新莊球場交手，比賽打到一局下，才進行12分鐘就因大雨暫停，經過一小時的等待，天氣沒有好轉，聯盟宣布取消賽事。

這是新球季首場因雨取消的比賽，由於未打滿一局，所有投打紀錄不算，補賽時間、地點未定。

兄弟義大利籍新洋砲里迪以先發五棒、三壘手的身分亮相，還沒上場打擊，也沒有守備機會就打包，他說：「來台第一場比賽就下雨，還沒打到球，也沒抓到出局數就結束，覺得有些難過。」

兄弟加拿大籍洋砲艾銳克開季只打兩戰就遭解約，已加盟海盜隊小聯盟，里迪2日加盟，今天展開中職首戰，還沒有表現機會就收工。

聯盟宣布富邦悍將、中信兄弟之戰取消，補賽時間、地點未定。記者藍宗標／攝影
聯盟宣布富邦悍將、中信兄弟之戰取消，補賽時間、地點未定。記者藍宗標／攝影
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海盜富邦悍將中職

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