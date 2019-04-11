春季聯賽／朱益生大學首場完投勝 北市大搶頭彩

2019-04-11 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



北市大左投朱益生。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

108年全國成棒甲組春季聯賽今天開戰，C組首戰由台北市大在天母棒球場對上首度亮相的台灣運彩（輔仁大學），大一左投朱益生投出大學首場完投勝，率北市大以2：1搶首勝。

朱益生今天以108球完投9局，是他大學首次完投，被揮出9支安打，在4局上失唯一分數，另送出8次三振，拿下大學生涯第一勝，也成為北市大搶頭彩的最大功臣。

北市大打線前6局也受到台彩先發投手蔡瑋豪的壓制，僅攻進1分，教練廖文男說：「對方投手滑球很好，控球也穩定。」而換投後北市大掌握機會，在7局下靠邱繼諒的適時安打敲回超前分，再靠朱益生守住勝利。

朱益生在去年底大專棒球聯賽預賽對台東大學先發8局失3分，靠球隊在9局上超前比數，取得勝投機會，但9局下被追平，雙方和局收場，朱益生錯失勝投，北市大也因此無緣晉級。回憶那一戰，朱益生說：「當時8局投完有點累，是可以繼續投，但手有點緊，也有點失望自己沒投完。」

有過那一戰的教訓，今天春季聯賽首戰，教練廖文男給出「完投」的課題，朱益生也完成任務，他說：「久沒比賽了，原本預設至少投6、7局，今天被安打滿多的，危機也比較多，但很幸運都有守起來。」

尤其北市大在7局下攻進超前分後，朱益生最後2局雖都面臨失分危機，但都即時用三振化解，讓他走下投手丘時振奮一吼，朱益生賽後笑說：「投到後面快沒力了，靠意志力在撐，1分差的比賽，氣勢一定要壓過對方。」