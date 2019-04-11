中職／連兩戰「點」回勝利打點 陳江和：就是基本功

2019-04-11 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



球員生涯的倒數階段，中信兄弟「紅龜」陳江和連兩戰用關鍵短打幫助球隊贏球，他直言這就是「基本功」，也歸功自己從就讀南英商工起就有下苦功，過去在春、秋訓也練了很多。

陳江和在7日對上Lamigo桃猿隊之戰，在一、三壘有人時採犧牲觸擊，替球隊攻進1：0領先，也「點」回勝利打點。猿隊投手翁瑋均賽後透露，捕手廖健富已猜到陳江和要短打強迫取分，兩人配合吊球，但陳江和棒子都丟出去了還能點到球。

昨天兄弟對戰富邦悍將隊，10局上1：1平手時攻佔滿壘，教練團換上陳江和代打單場已2安的許基宏，陳江和再次採強迫取分戰術送回致勝分，兄弟最終以4：3贏球，陳江和也獲選單場MVP。

陳江和坦言，若要論打擊能力，許基宏一定比較有優勢，但被通知可能上場代打時，自己就知道會以推進為主，首要目標是不要雙殺，教練團下達強迫取分的指令，陳江和又一次完美執行，他也直言：「就是基本功。」

陳江和表示：「以前在春訓、秋訓的時候，短打做滿多的，高中在南英的時候也是，因為自己都打第1、2棒，以短打、推進為主，以前苦功基礎做很多。」

4月21日將是陳江和的「引退日」，儘管在生涯倒數的階段還有關鍵表現，也不會動搖陳江和要轉教練的想法，他說：「就算我先發打5支全壘打也還是一樣，我有自己的規劃和目標，目標就是希望這些年輕的球員可以上來，接替陳江和的位置。」

在球場上拚戰的最後時光，陳江和不追求個人成績，他說：「個人目標沒有，我想看球隊一直連勝下去，退休的希望就是總冠軍。」