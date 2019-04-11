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中職／退休在即 陳江和想拚總冠軍

2019-04-11 01:17聯合報 記者藍宗標葉姵妤／綜合報導

陳江和獲單場ＭＶＰ。 記者侯永全／攝影
陳江和獲單場ＭＶＰ。 記者侯永全／攝影
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本季新莊球場首次「金控大戰」昨天登場，中信兄弟隊「紅龜」陳江和在生涯第九九八場出賽立大功，十局上代打「點」回勝利打點，終場兄弟以四比三擊敗富邦悍將隊，六連勝續居四隊第一，悍將隊吞下三連敗。

兄弟本土先發蔡齊哲昨天先發六局無失分，只被揮出兩支安打，強壓先發七局失一分的悍將隊洋投索沙，但牛棚沒保住一分領先，讓兩隊一比一進入延長賽。十局上兄弟攻占滿壘，陳江和代打許基宏，採強迫取分戰術送回超前分，兄弟單局進帳三分致勝。

連兩戰靠成功的戰術執行敲回關鍵分，陳江和直言，靠的就是基本功，「以前在春訓、秋訓，短打做滿多的，高中在南英（商工）的時候也是，因為我都打一、二棒，要短打、推進，以前的苦工基礎做很多。」

在生涯倒數的階段收下單場ＭＶＰ，陳江和笑說「開心啊」，但自己仍以球隊的勝利為主，「不管結果如何，就算這場輸了，看這場大家的拚勁，從平手、被追，再到我們領先，看著年輕小將有回到我們以前的感覺，不那麽容易就放棄。」

儘管在球員生涯的尾聲仍不斷有關鍵表現，達成千場出賽後在四月廿一日引退的規畫不變，陳江和也提到，沒有個人目標，想要看球隊一直連勝下去，我的退休期望就是總冠軍。

Lamigo桃猿隊昨天在桃園球場對統一獅之戰火力全開，全場狂揮廿四支安打，藍寅倫更是大爆發，貢獻五支安打、五分打點，終場以十八比三大勝，得分、安打數都寫下本季單隊新高。

這是中職本季第三場單隊得分二位數的比賽，也是最慘烈的一戰，獅隊寫下輸球差距最大紀錄，灰頭土臉回台南。

藍寅倫獲選單場ＭＶＰ，朱育賢四安、三打點，陳晨威、黃敬瑋、林泓育都有三支安打，猿隊光是這五棒就有十八支安打。

陳江和中信兄弟Lamigo桃猿藍寅倫中職

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