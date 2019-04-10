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中職／前6棒就有20安 猿隊14分之多屠獅

2019-04-10 23:14聯合報 記者藍宗標╱即時報導

Lamigo桃猿藍寅倫。圖／聯合報系資料照片
Lamigo桃猿藍寅倫。圖／聯合報系資料照片
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Lamigo桃猿隊今天在桃園球場狂電統一獅隊，全場揮出24支安打，以18：4大勝，對戰3連勝，藍寅倫火力大爆發，包辦5支安打、5分打點，獲選單場MVP。

猿隊24安、得18分都寫下中職本季單隊新高，先發前6棒就包辦20安，前兩棒陳晨威、黃敬瑋各3安，藍寅倫5安、林泓育3安、陳俊秀2安、朱育賢4安，獅隊輸14分也是本季輸球差距最大紀錄。

朱育賢今天6支4、3打點，本季打擊率4成29、6支全壘打、18分打點、安打24支，四項打擊成績都是全聯盟榜首。

猿隊左投王溢正先發7局，被揮出6支安打、失兩分，以優質內容奪下本季第二勝。

獅隊洋投奧斯丁只投4局，被安打9、保送3，失7分（4分自責）吞敗，戰績掉到1勝2敗，也是來台最慘的一敗。

猿隊24支安打未有全壘打，獅隊8支安打有6支長打，江亮緯、鄭鎧文、蔡奕玄先後開轟，蔡奕玄9局上面對猿隊後援投手蘇俊羽，轟出左外野陽春砲，生涯首轟出爐。

【中央社桃園10日電】

中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，由統一7-ELEVEn獅對Lamigo桃猿，獅隊雖然轟3發全壘打，但投手群大崩盤，桃猿共敲24支安打，以18比4奪勝，桃猿擠下富邦悍將暫時擺脫墊底。

桃猿1局下就有攻勢，陳晨威先跑出內野安打後，黃敬瑋、藍寅倫、陳俊秀接連敲出安打，攻下2分。桃猿2局下更攻下4分大局，邱丹因游擊手楊家維失誤上壘後，黃敬瑋、藍寅倫、林泓育、朱育賢都有安打出現，加上郭嚴文的高飛犧牲打，一共打了9個人次。

3局下黃敬瑋選到保送後，藍寅倫敲出深遠二壘安打，再添1分，6局下林泓育、陳俊秀、朱育賢、郭嚴文、陳晨威接連敲安打，攻下2分。7局下獅隊投手林子崴被敲4支安打、投3次保送，1個人次都沒解決就退場，投手換上王鏡銘後仍無法止血，這局一共打了13個人次，猛攻9分。

終場桃猿就以18比4拿下勝利，此戰桃猿打線大爆發，總共敲了24支安打，前6棒除了陳俊秀2支以外，其他5名打者皆有3支安打以上演出。

桃猿先發投手王溢正主投7局，僅被敲出6支安打，失2分，飆出6次三振，拿下本季第2勝。王溢正表示，自己狀況還可以，不過對於被江亮緯打的全壘打，他說：「因為那時候球數落後，想塞進好球帶被打，對他也投比較多直球，對我來說殺傷力滿大的。」

不過單場MVP為藍寅倫，6打數敲出5支安打，包辦多達5分打點。藍寅倫表示，前陣子球隊打擊士氣不好，但不是技術問題，很多強勁球剛好都被接到，輸球的滋味也不好，他說：「昨天朱哥（朱育賢）打的再見全壘打，那一勝對我們太重要了，整個運都轉過來。」

獅隊打線有3發全壘打演出，4局上鄭鎧文敲三壘安打後，高國慶再補上二壘安打，帶有1分打點，5局上江亮緯敲出陽春全壘打，為本季首轟，8局上鄭鎧文再轟出一發陽春砲，9局上蔡奕玄也開轟陽春砲，為生涯首支全壘打。

朱育賢

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