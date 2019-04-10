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中職／陳江和關鍵強迫取分 助兄弟6連勝

2019-04-10 22:48聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中信兄弟張志豪在第十局延長賽擊出兩分打點安打。記者侯永全／攝影
中信兄弟張志豪在第十局延長賽擊出兩分打點安打。記者侯永全／攝影
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本季「金控大戰」第二回合今天移師新莊棒球場開打，中信兄弟蔡齊哲臨時提前1天登板，先發6局0失分，但牛棚沒守住領先優勢，雙方1：1戰進延長賽，10局上陳江和代打「點」回致勝分，助兄弟終場以4：3贏球，收下6連勝。

中信兄弟本季第2度碰上悍將隊洋投索沙，一開賽就有攻勢，第2棒林書逸選到保送，2出局後林智勝敲出二壘打，替球隊打下1：0領先，而索沙自第2局起就回穩，雖被揮出零星安打，沒有再失分，但悍將隊打線也無法突破蔡齊哲。

蔡齊哲原訂為明天的先發投手，但因今天排定的先發投手萊福力手指受傷，兩人先發對調，蔡齊哲僅休5天登板，先發6局，只被揮出2支安打，沒有保送，投出4次三振，沒有失分，近兩戰合計13局無失分。

蔡齊哲只用71球退場，兄弟在7局下推鄭佳彥登板，但他面對第2名打者胡金龍投出保送就退場，今天才重返一軍的李振昌接替後，在二壘有人時被蔣智賢揮出安打，悍將隊把比數扳平。

雙方維持1：1的僵局進入延長賽，10局上悍將隊歐書誠登板，兄弟林書逸、詹子賢連續安打，悍將隊換上守護神倪福德接替後仍是狀況連連，林智勝擊出三壘滾地球造成蔣智賢失誤，兄弟攻佔滿壘，陳江和被換上場代打許基宏，採強迫取分送回三壘上的跑者。

陳江和這一「點」也讓兄弟攻勢大開，張志豪，彭政閔都補上安打追加分數，兄弟單局攻進3分；儘管悍將隊在10局下靠林益全代打敲二壘打送回2分，但沒能成功反撲，吞下3連敗。

蔡齊哲此戰主投6局無失分，無關勝敗，鄭凱文中繼1局奪勝投，謝榮豪10局下關門，連4戰奪救援成功。

悍將隊索沙則是先發7局，被敲出6支安打，失1分，飆8次三振，無關勝敗，來台連4場投出至少7局的優質先發，歐書誠中繼0.1局失2分（非自責分），吞生涯首敗。

中信兄弟先發投手蔡齊哲主投六局，僅被敲出兩支安打，無失分，卻無關勝負。記者侯永全...
中信兄弟先發投手蔡齊哲主投六局，僅被敲出兩支安打，無失分，卻無關勝負。記者侯永全／攝影
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【中央社新北10日電】

兄弟隊陳江和退休倒數，適時挺身而出，今天延長賽第10局、滿壘代打上場執行強迫取分戰術成功，展基本功，率隊以4比3擊敗富邦悍將、收下6連勝，直言想看到下個頂替上來的陳江和。

中信兄弟隊野手陳江和退休倒數，今天有消息指出，陳江和4月21日引退日不會改變，但考量團隊戰力，這段期間有可能加碼讓陳江和出賽，不限僅出賽1000場，但引退日後確定高掛球鞋。

今天兩隊9局打完1比1僵持不下，延長賽第10局兄弟隊靠著林書逸、詹子賢接連安打、守備失誤，攻占滿壘，陳江和代打上場，執行強迫取分戰術，林書逸跑回球隊超前分，張志豪補上安打，送回2分、拉開領先差距。

陳江和關鍵戰術執行，幫助球隊拿下近期6連勝，也是兄弟隊繼2016年後開季9連勝後，再出現至少6連勝紀錄；陳江和獲選單場最有價值球員（MVP），他開玩笑說：「很想哭，因為要請喝咖啡」。

退休倒數，陳江和屢有好表現，他說今天滿壘上場代打，論打擊自己不如許基宏，教練換代打用意自己也有預設，想辦法不要出現雙殺；陳江和短打基本功扎得穩，他表示從在南英商工青棒隊時期教練就特別重視，加入職棒後春、秋訓也特別練習，打下好的基礎。

面對即將到來的退休日，陳江和表示，就算最後一場比賽自己打出5發全壘打，也不會改變退休的決心，「我有我的目標、我有我的規劃，希望之後能看到下一個頂替上陳江和位置的年輕球員」。

陳江和表示，個人成績不是自己追求的目標，「我的目標一直都只有球隊繼續贏下去、拿下總冠軍」，陳江和也說，看著陣中的年輕球員，大家展現拚勁，好像找回過去那種不輕易放棄的精神，「我以他們為榮」。

陳江和林智勝

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