中職／告別超級打者聯盟 賽事更有可看性

3月24日統一獅在台南主場開幕戰，江辰晏先發6局無失分，技壓富邦悍將超強洋投索沙的8局失1分，順利收下本季首勝。3月31日Lamigo桃猿新秀投手翁瑋均先發6局，只挨潘武雄兩分砲掉分，打敗統一獅去年防禦率王羅里奇，以20歲又122天之齡，成為中職史上最年輕初登板為先發並拿到勝投的投手，超越潘威倫原紀錄21歲又4天。

統一獅投手江辰晏在開季首戰主投6局無失分，表現亮眼。 聯合報系資料照片 分享 facebook

4月4日兒童節當天，中信兄弟蔡齊哲先發7局無失分，力壓去年還在大聯盟的統一獅洋投奧斯丁，拿到漂亮的一勝；隔天楊志龍先發6局失1分，和曾打過大聯盟與日韓職的桃猿洋投李茲7局失1分不相上下。4月7日翁瑋均再度先發6局失2分，表現同樣亮眼，但遇到中信兄弟黃恩賜5局無失分，也只能俯首稱臣。

中信兄弟投手楊志龍本季前兩場先發12.2局投球只失3分，進步幅度比去年球季更大！ 聯合報系資料照片 分享 facebook

不知道有沒有球迷認為，2019年的中華職棒變得更有可看性了，有投手戰、有打擊戰、戰術變多、守備重要性更凸顯，這幾年少見的小球、短打紛出籠，棒球比賽變得更多元。

就拿昨天比賽來說，陳江和延長賽短打強迫取分，點進勝利打點和單場MVP，大家都知道陳江和要幹嘛，卻無法防範他強迫取分，讓人看到棒球最精隨、純粹的地方，說明基本功的重要性。

中信兄弟內野手陳江和(中)即將引退，他用強迫取分幫助球隊贏球並拿下單場MVP，也幫年輕球員上了一課！ 聯合報系資料照片 分享 facebook

回想2016年全壘打滿天飛的年代，那一年，全聯盟先發本土投手防禦率是超高的6.82、被打擊率0.328，先發洋投也好不到哪裡去，防禦率5.38、被打擊率0.298。

若以個別投手來看，王溢正先發23場最多、防禦率7.05，鄭凱文先發20場、防禦率4.93，廖文揚先發17場、防禦率6.58，鄭錡鴻同樣先發17場、防禦率5.99，江辰晏先發14場、防禦率8.15，黃亦志和蔡明晉都先發11場，防禦率皆超過7；2016年就只有7名土投先發超過10場(不含10場)。

Lamigo桃猿投手王溢正本季目前防禦是1.80，但在2016年他先發時的防禦率高達6.85，這中間的差距實在是太驚人了。 聯合報系資料照片 分享 facebook

順帶一提，2016年防禦率王羅力，該季先發29場、防禦率4.10，已是全聯盟頂級成績。

2016年全聯盟打瘋了，打擊率0.308、上壘率0.374、長打率0.476，平均每場得分13.5分。

2019年全聯盟打者手感降溫不少，打擊率0.263、上壘率0.325、長打率0.399，平均每場得分9.1分。

投手群也進步許多，2019年全聯盟先發本土投手防禦率4.21、被打擊率0.278，先發洋投防禦率3.55、被打擊率0.245，表現大躍進，因此，今年球季球迷可以常看到精彩的投手戰，這種情形在2016年幾乎不可能發生。

前兄弟象總教練陳瑞振曾感嘆，2016年中職全壘打滿天飛，大比分比賽一堆，一年出3名4成打擊率的打者，選手只想著打擊，卻嚴重忽略守備、跑壘、戰術和細膩的地方，這些東西才是棒球好看的地方，也是精髓，不是光會打就好，投手對決也是棒球比賽值得觀賞的部分。

比賽用球彈性係數和好球帶回歸正常，讓中職比賽變得更好看、投打數據更合理，能做這樣的修正和改變是絕對正確的事情。

打擊數據比較

年度 打擊率 上壘率 長打率 平均每場得分 2016 0.308 0.374 0.476 13.5分 2019 0.263 0.325 0.399 9.1分

本土先發投手數據比較

年度 防禦率 被打擊率 2016 6.82 0.328 2019 4.21 0.278

洋投先發數據比較