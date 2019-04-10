日職／揮出致勝安笑得開心 王柏融：想送回跑者

2019-04-10 21:34 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



圖為王柏融賽後訪談。 圖／擷自火腿隊twitter 分享 facebook

旅日好手王柏融今天對軟銀隊之戰11局上揮出關鍵安打，幫助日本火腿隊攻下超前分，終場以3：2獲勝，他說：「就是想把跑者送回來，沒有多餘想法。」

火腿、軟銀3連戰第二戰，打完正規九局2：2平手，王柏融前四次打數掛零，11局上從軟銀第六任投手松田遼馬的手中揮出安打，生涯首次攻下勝利打點，跑上一壘時笑得很開心，賽後也在福岡巨蛋受訪，發表勝利感言。

他表示，揮出這支安打時，看到休息區都很開心，自己也很開心，幫助球隊拿下超前的一分。

火腿11局上首位打者西川遙輝獲保送，大田泰示安打形成一、三壘有人，近藤健介揮出右外野飛球，西川衝回本壘遭觸殺，一下子變成兩出局，他一度有些失望。

松田接下來保送中田翔，火腿仍是一、二壘有人局面，王柏融在2好1壞後揮出右外野滾地安打，送回大田攻下致勝分，西川在場邊大大鬆了一口氣。

火腿打完本季前11戰，戰績4勝2和5敗，王柏融今天成為贏球大功臣，也是第三次接受「英雄訪問」，他說：「球季賽還很長，多吸收對戰經驗，相信會慢慢適應。」

王柏融近五戰攻下6分打點，此役5支1，本季打擊率2成79，他特別感謝到場支持的球迷，強調會繼續加油、為火腿拿下勝利。

【中央社／台北10日電】

旅日火腿隊王柏融，今天與軟銀隊比賽延長賽11局當英雄，關鍵安打送回致勝分，幫助球隊以3比2拿勝，也為被觸殺在本壘的西川遙輝解套，第3度登上英雄訪問，他表示「大家都很開心」。

王柏融昨天與軟銀隊比賽，幫助球隊送回追平分，今天比賽延長賽關鍵安打送回致勝分，再度登上英雄訪問舞台，王柏融表示，11局打擊機會，二壘有跑者，當下只希望把二壘跑者送回，想辦法擊到球，沒有多餘的想法。

延長賽第11局，火腿隊西川遙輝先選到保送上壘，再靠著大田泰示內野安打、對手守備失誤跑上三壘，近藤健介敲出右外野方向飛球，西川遙輝跑回本壘被觸殺、十分懊悔，王柏融關鍵安打也幫隊友解套，西川遙輝在休息區表情鬆了一口氣、十分開心。

王柏融受訪表示，有注意到休息區隊友的表情，「大家都很開心，包括我自己在內，很開心幫大家拿下超前分」；被問起目前為止對於日本投手的適應，王柏融說，「相信會慢慢適應，球季很長，希望可以多吸收對戰經驗」。