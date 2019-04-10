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棒球／春季聯賽11日開戰 預賽36隊6地開打

2019-04-10 20:23聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

108年全國成棒甲組春季聯賽將在明天開戰，本屆賽事共有36隊參賽再寫新高。 聯合...
108年全國成棒甲組春季聯賽將在明天開戰，本屆賽事共有36隊參賽再寫新高。 聯合報系資料照
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108年全國成棒甲組春季聯賽將在明天開戰，本屆賽事共有36隊參賽再寫新高，預賽分6組於全台6場地開戰，6組各進行單循環賽事，明天由C、D組大學球隊在天母、台體大打頭陣。

春季聯賽為業餘球隊的年度重頭戲之一，今年又有生力軍台灣觀光學院、崑山科技大學參戰，讓賽事規模再創紀錄。

今年預賽分6組，A、B組皆是社會球隊，賽事分在稻江技術學院第一、二棒球場進行。A組5隊包括去年的冠亞軍球隊台灣電力、合作金庫，以及台東綺麗珊瑚、桃園航空城、台南市隊。B組5隊則為宜蘭綺麗珊瑚、崇越隼鷹、台中市台灣人壽、新北市隊及台北興富發。 

另外4組則都是大學球隊，C組（6隊）明天就在天母棒球場開打，隊伍包括包括萬能科大、美孚巨人（文化大學）、台灣運彩（輔仁大學）、台北市大、開南大學及台灣啤酒（國立體大）。

D組（7隊）同樣是明天開戰，隊伍有吳鳳科技大學、富邦公牛（台灣體大）、嘉義市（嘉義大學）、稻江學院、志豪鍋爐（環球科大）、南華大學、大同技術學院，賽事在台體大進行。

E組（7隊）有中信金融學院、長榮大學、中華醫事科大、遠東科技大學、嘉南藥理大學、康寧大學，以及新成軍的崑山科技大學，比賽地點包括稻江第二棒球場及斗六棒球場。

F組（6隊）隊伍有台東大學、高雄大學、義守大學、高苑科大、美和科大，以及花蓮新兵台灣觀光學院，比賽在高雄立德棒球場進行。

今年預賽改為各組打單循環賽，4月22日進行資格賽，29日起展開複賽賽程，冠軍戰預計在5月12日於天母棒球場舉行。

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