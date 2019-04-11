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日職／王見王！ 王貞治給激勵 王柏融敲致勝安打回應

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日職／怕不能隨地小便 比一朗更奇特的拒獎理由

2019-04-11 07:00Hiyan

日本政府原本計畫頒發「國民榮譽賞」，給3月21日正式自職棒球員生涯引退的鈴木一朗，但一朗卻辭退了。這是他第3度辭退這項榮譽，理由是：「這是人生謝幕時的獎勵。」

鈴木一朗可能覺得太早領「國民榮譽賞」並不是很吉利，因此第三度婉拒。 美聯社
鈴木一朗可能覺得太早領「國民榮譽賞」並不是很吉利，因此第三度婉拒。 美聯社
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日本「國民榮譽賞」創自1977年，「世界全壘打王」王貞治是首位獲獎者。1977年9月3日王貞治擊出生涯第756發全壘打，超越美國漢克阿倫(Hank Aaron)，當時的福田赳夫內閣制定國民榮譽賞表彰王貞治躍升為世界全壘打王的榮耀。而包含王貞治在內，過去27位受獎者之中總計有4名職棒界選手。另3位分別是締造連續出場世界紀錄的「鐵人」衣笠祥雄（已故），以及同時於2013年受獎的長嶋茂雄、松井秀喜這對師徒。

「國民榮譽賞」主要是表彰受到日本國民敬愛，並且帶給社會光明希望有顯著功績者。王貞治以及衣笠祥雄皆因締造世界級紀錄而獲獎，足以讓日本向世界展示棒球實力的成就，對日本棒球有卓越的貢獻。長島茂雄是日本職棒界的「棒球先生」，地位崇高；松井秀喜則是從巨人隊到洋基隊，一路以精彩的表現成為日本球迷所喜愛的棒球英雄，並且是在MLB世界大賽獲得MVP的日本選手第一人。以這個標準，鈴木一朗與他們並列絕對是當之無愧，但他卻3度辭退，而且歷經第一個在MLB拿下打擊王的日本選手、打破MLB單季最多安打等偉大成就的受獎理由，都不為所動。

王貞治是日本國民榮譽賞的首位獲獎者，也是唯一非日本國民獲獎者。 聯合報系資料照片
王貞治是日本國民榮譽賞的首位獲獎者，也是唯一非日本國民獲獎者。 聯合報系資料照片
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在日本職棒史上，類似這樣拒絕大獎或是榮耀而引起日本社會譁然的還不只鈴木一朗，落合博滿也是一個著名的例子。

落合博滿生涯累積2371支安打，早在1995年就達成進入日本名球會資格的生涯2000安。不過落合博滿卻堅持拒絕加入日本名球會，他說：「每個人都有加入任何團體的自由，也有辭退的自由！我並不是為了名球會而打球，目標還在未來！」完全是他一貫「自我流」的表現。而早在剛進職棒才第二年、尚未成名的時候，落合博滿就已經決定：「即是將來打了2000安，也不會進名球會。」直到後來他3度成為球季三冠王，並且是日本職棒數一數二的強打者，他的想法依舊沒有改變。落合博滿還說過：「我不懂2000安或是200勝這些數字設定的意義。」在落合的觀念裡，何謂「一流」？他有自己的定義：「當然能達成這些數字的選手都很厲害，不過也不是只有進名球會才是一流的選手！」

在落合博滿之後，包括這一次婉拒國民榮譽賞的鈴木一朗以及野茂英雄、松井秀喜等日本的傳奇球星都取得名球會的資格，沒有任何人辭退。

不過事實上鈴木一朗還不是第一位辭退國民榮譽賞的職棒球星。早在1983年，當時以939次盜壘成功締造世界紀錄的盜壘王福本豐婉拒了中曾根康弘內閣的好意，原因竟是「再也無法去喝兩杯」、「再也無法隨地小便」。這些理由，套句時下流行的形容詞，「真的很瞎！」不過卻很符合福本豐一向不拘小節、自由奔放的個人風格。另外，寫過甲子園主題曲《栄冠は君に輝く》（榮冠閃耀著你）等知名歌曲的作曲家古関裕而，在他過世之後家屬堅持拒絕接受國民榮譽賞的表彰。

鈴木一朗

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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