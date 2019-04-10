中職／李振昌重返一軍 笑稱終結者讓給謝榮豪

2019-04-10 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



李振昌重新被登錄一軍，但預計不會馬上回到終結者位置。 聯合報系資料照片 分享 facebook

中信兄弟投手李振昌先前被強襲球擊中右手大拇指造成瘀傷降二軍，休10天期滿後，今天重新被登錄一軍，但預計不會馬上回到終結者位置，他還開玩笑表示，自己不想要了，讓「代班」的謝榮豪再投2個月。

李振昌在3月29日對上富邦悍將隊之戰，被林益全的強襲球擊中，造成右手大拇指瘀傷，之後被降二軍休息，而他也已在4月6日於二軍登板測試狀況，對戰Lamigo桃猿隊二軍後援1局，沒有被敲出安打，投出1次四壞球保送，沒有失分。

下二軍滿10天後，李振昌今天就重新被登錄一軍，有望在今晚對上富邦悍將隊之戰復出登板，他提到，今天比賽如果有需要，自己就可以上場，但他也指出，不會馬上回到終結者崗位，「一開始回來，會先投前面，因為狀況還不明。」

李振昌降二軍期間，謝榮豪代班終結者表現稱職，4場出賽無失分，連3場救援成功，且球隊近期正值2年來最長的5連勝，李振昌笑說，不想要拿回終結者的位子了，「球隊現在順順的，一直順下去就好。」

聽到李振昌這麼說，一旁的謝榮豪喊話：「再給他2天。」李振昌則笑說要再給謝榮豪2個月當終結者。

謝榮豪代班終結者壓力大，李振昌也看得出來，他直言：「第9局真的不好投，台灣的打者都這麼強。」但也對著謝榮豪說：「多投幾場就會習慣了，心臟會跳到麻痺。」