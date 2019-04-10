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MLB／仍抱名人堂希望 曼尼：如果上帝允許

2019-04-10 08:16聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

紅襪今天在芬威球場開幕戰舉辦世界大賽冠軍戒頒發儀式，不少知名退役前輩都受邀同樂，連曾來台效力中職義大犀牛的洋將曼尼（Manny Ramirez）也出席，當被問到是否仍對名人堂抱持期待時，他展現樂觀態度。

這是曼尼自2017年之後再次回到紅襪主場，上次是來參加老友歐提茲（David Ortiz）的背號退休儀式，現年46歲的他，沒有招牌辮子長髮，鬍子也開始斑白。

曼尼是在2000年以自由球員的身分和紅襪簽下1.6億美元合約，生涯在此效力八季，重新踏進這座球場的他勾起許多回憶，「當我來到波士頓時，老實講我知道會有很多挑戰，但這也會讓我成為更好的球員，很多人看我那時候不認真打球，但我的確有認真在工作。」

這名生涯累積555轟並且擁有兩枚世界大賽冠軍戒的重砲，原本應有名人堂地位，不過兩度沾染禁藥而禁賽，成了他前進古柏鎮的阻礙，2017年首度獲提名資格，只拿到23.8%的得票率，去年下滑到22%，離門檻的75%還有一大段落差。

不過曼尼維持一貫個人色彩的表示，「我們祈禱著，每個人都會犯錯，沒有人完美，我相信等時間到了，如果上帝允許，我就會上，如果結果落空，我也很開心過去得到機會，打了我所喜愛的球賽。」

曼尼除了擁有19年大聯盟資歷，也曾在離開美職後，於2013年閃電加盟中職義大犀牛，帶領台灣棒球重回票房巔峰，雖然他只打了49場比賽就離開，留下3成52打擊率、八轟的成績，但該年總共吸引145萬9072名球迷進場，是中職近23年來最高，也寫下149.86%的空前成長率。

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