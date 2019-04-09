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中職／桃猿朱育賢單場雙響擒獅 暫居聯盟三冠王

2019-04-09 23:03聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

去年對戰時間最久的猿隊與統一獅今晚交戰，依舊沒有要輕易放球迷回家，首局以全壘打互轟，朱育賢單場雙響砲，首局滿貫幫助球隊領先，九局下在平手時敲出再見轟，幫助猿隊以8：7擒獅，拿下本季第五勝。

蘇智傑在1局上的兩分砲一度幫助獅隊取得領先，也是本季第三轟，不過朱育賢則在1局下半還以顏色，滿壘時敲出的右外野方向全壘打，將比數逆轉為4：2，7局下再為球隊打回一分，9局下平手局面敲出陽春砲，單場4安打、六打點，打點追平個人生涯最高，也獲選本場最有價值球員。

猿隊中止三連敗，朱育賢表示：「每個人心態都一樣，教練有提醒不要看太重，反而影響自己。」朱育賢認為球隊狀況不錯，只是運氣不好，「就一場一場打，氣勢輪流轉，總是會回到我們這邊。」

朱育賢目前六轟居聯盟全壘打王、4成打擊率也與胡金龍並列第一，20支安打則獨居領先，今年他給自己的課題是「堅持」，朱育賢表示：「不會因為狀態好壞就改變自己，現在才十幾場比賽，希望能夠堅持一整季。」

桃猿隊朱育賢在一局下擊出滿貫砲。記者侯永全/攝影
桃猿隊朱育賢在一局下擊出滿貫砲。記者侯永全/攝影
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【中央社桃園9日電】

Lamigo桃猿今天與統一獅交手，朱育賢、陳傑憲都敲出滿貫砲，朱育賢手感更燙，9局補上再見陽春砲，率隊以8比7拿勝，中止近期3連敗；但總教練洪一中對救援投手陳禹勳表現不滿，直言「荒腔走板」。

中職Lamigo桃猿隊近期戰績不理想，今天賽前吞下3連敗，今天與統一獅隊交手，都看朱育賢表現，朱育賢首局敲出生涯第4支滿貫全壘打，3局再敲安打，7局敲出個人單場第3安，送回球隊第7分，9局下半兩隊7比7僵持不下時再開轟，再見陽春砲幫助球隊拿下勝利。

朱育賢單場5打數敲出4支安打，包括2發全壘打，球隊拿下8分，其中6分都是靠朱育賢打下，刷新個人單場最多打點紀錄；洪一中賽後直言：「還好有朱育賢」，也提到感覺這段期間要拿下一場勝利好像很難，但投手群、打者狀況也不是真的非常差，「棒球就是這樣，希望經過今天這場比賽，能把運轉過來。」

桃猿隊8局打完7比3領先，9局派出連2年拿下中職救援王的陳禹勳關門，但被獅隊陳傑憲敲出追平比數滿貫砲；雖然球隊最終順利拿下勝利，但洪一中直言：「對於一個拿過中職救援王的投手來說，今天的表現有點荒腔走板」。

洪一中直言，本來可以贏得輕鬆，但陳禹勳登板投到感覺會怕，救援投手最忌諱保送，今天無論控球、球威都不見之前的水準。

至於桃猿隊先發投手史博威，投5局就被敲5支安打，首局被蘇智傑敲出2分砲，投出2次三振，失掉3分責失分、無關勝敗；洪一中表示，史博威表現還算可以，至少有投滿5局。

朱育賢
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