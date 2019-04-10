中職／兄弟遠來的和尚會練兵 悍將也可找洋教練

這幾年中華職棒投手問題一直都受到矚目，各隊連同二軍雖然都有將近30名本土投手，不過能夠掌控全場的可用之兵仍十分有限。雖然本土牛棚也很重要，但大部分時間洋投還是成為影響戰局的主要因素，他們可以分攤超過6成的先發場次，每場平均可以負擔超過6局。

近年各隊一直著力於年輕投手的培養，可惜成效都十分有限，即使陸續有2016年義大的再生工廠、2017年Lamigo的鐵牛棚及2018年統一的小獅群，但他們與2005年的誠泰三本柱仍有很大差異，除了無法湊足三位本土先發外，穩定度也明顯不足。

去年中信兄弟投手群不夠穩定，一度被迫採用假先發，還意外成為世界職棒的先驅。今年他們竟大膽只用兩位洋投，其餘先發場次由楊志龍、黃恩賜及蔡齊哲三位本土投手迎戰，而且不是定位為假先發。另外二軍還有陳琥及廖乙忠等待機會，本土先發人選相較於其他球隊更加充足。

蔡齊哲(左)、楊志龍(中)、黃恩賜(右)，三人今年的成長有目共睹，讓人期待再現本土三本柱。 聯合報系資料照片 分享 facebook

比較讓人吃驚的是中信兄弟在清明連假的出賽，面對去年台灣大賽爭霸的統一及Lamigo，除了洋投迎戰的兩場比賽外，三位本土投手先發分別貢獻7.0、6.2及5.0局，總計僅失1分。而且這三場比賽比分為2:0、3:1及2:1，是精采的投手戰勝利，三人以亮麗的壓制能力，幫助球隊拿下單週全勝的成績。

其中楊志龍及蔡齊哲都是第三年打職棒，與先前的成績相較起來進步許多，雖然尚未經歷全季的考驗，不過從他們的投球內容來看，養成已經有明顯成效。尤其近年來本土投手養成成績不佳，中信兄弟一次冒出三位本土先發，更顯得難能可貴，他們的教練團功不可沒。

今年是兄弟改用美籍教練團的第三年，雖然異動頻繁，但都主要的位置都還是以洋教練為主。雖然不是說外來和尚好念經或崇洋媚外，不過他們的績效確實比較好，許多球迷也期待洋教練的出現。台式或日式教練團比較常見的是，調整看似比較舒服的姿勢，再以大量的比賽訓練球員習慣，卻常常無法適應新姿勢，又找不回舊手感，或是因此受傷不復返。外籍教練的方法將會因人而異，主要強調協調性，並採長期適量重量訓練，投球數控管並循序漸進增加投球量，以及規律的出賽。

中信兄弟總教練伯納對於球員的狀況掌握度高，他也是去年的投手教練，今年球隊投手成長的應該是收到了成效。 聯合報系資料照片 分享 facebook

一般認為年輕球員比較適合固定的教練團，以穩定的調整方法養成，會比較有機會成功。但是我們可以看到，有幾隊都有長期在任的本土投手教練，他們養成的成效多是曇花一現。尤其是富邦悍將，接手義大犀牛後被視為最有機會開花結果的本土投手群，在洋教練羅博特(Ernesto Espinoza)離隊後，加上原本協助調整的葉君璋轉任其他職務，改由本土投手教練接手，成績卻開始走下坡，至今成為唯一連一位固定本土先發都找不到的球隊。

義大犀牛曾經靠著外籍及本土教練配合，成功讓許多投手大復活，現在富邦悍將應考慮重新找回洋教練。 聯合報系資料照片 分享 facebook

雖然富邦悍將投手教練群經驗豐富，也搭配過外籍教練團，但以他們為主要教練時成效相對不理想，目前更是本土投手最慘的球隊。他們應該參考昔日義大犀牛的案例，以及現在中信兄弟的表現，可以考慮不只是短期的客座教練，而是找一位養成型，且可以長期執教的外籍投手教練，或許以後本土投手更有機會、更快大展身手。