中職／翁瑋均曾卡住力求進步 進職棒是轉折

2019-04-09 21:37 中央社 桃園9日電



中職Lamigo桃猿隊投手翁瑋均為新生代潛力戰力。 聯合報系資料照 分享 facebook

中職Lamigo桃猿隊投手翁瑋均為新生代潛力戰力，生涯首場一軍先發出賽就改寫最年輕初先發勝紀錄；回憶當初投入選秀的心境，翁瑋均直言那時感覺「卡住」了，加入職棒是轉折。

翁瑋均高中時期就有不錯的潛力，但高中畢業後沒有選擇直接投入中職選秀，先讀大學磨練，但他透露有一段時間覺得自己停滯不前，沒有辦法進步，當時有很多的考量，也試著跟家人和教練團討論。

翁瑋均回憶，「教練跟我說，準備好的就去選秀、沒有回頭路」，那時外界對自己還有好的評價，也害怕繼續停滯會退步，教練鼓勵嘗試，也叮嚀他職棒可以學到很多東西，就看能不能吸收。

進到職棒對翁瑋均而言是一大轉折，開始又覺得能繼續往前，從去年選秀最後階段才確定參選，到今年開季二軍投一場就被拉上一軍先發，以20歲又122天成為中職史上最年輕初先發勝投球員，翁瑋均沒有太多的情緒，只表示：「沒有預想過，一切球隊戰績優先」。

翁瑋均季前石垣島交流賽受震撼教育，教練團開玩笑鼓勵他，「當作今年的額度一次被打完」，面對一軍比賽不給自己太大的壓力，把學長、教練團話聽進去，勝敗不要留在心中太久，職業球季很長。

翁瑋均目前為止一軍2場出賽都投滿6局，被敲安打數不多，但各被敲出一支全壘打，翁瑋均表示，被敲安打數不多，是隊友守備幫忙，現階段慢慢來，每場比賽教練團都會提點、該加強什麼部分，新人球季不設高標，只希望健康、穩定出賽。