中職／不看快腿跑速 林泓育點名陳鏞基最難抓

2019-04-09 21:21 中央社 桃園9日電



桃猿隊老經驗捕手林泓育點名最難抓跑者是陳鏞基。 本報資料照片 分享 facebook

中職「快腿」之爭，Lamigo桃猿隊陳晨威是教練團認證，去年盜壘王中信兄弟王威晨、統一獅隊新秀野手張偉聖也都具速度優勢，但桃猿隊老經驗捕手林泓育點名最難抓跑者是陳鏞基。

中職「快腿男」之爭，去年王威晨跑出單季44盜，為繼2003年統一獅隊黃甘霖單季49盜後，再度出現單季盜壘數超過40次的紀錄。

美職大聯盟左打球員從本壘到一壘平均速度為4秒20，王威晨從本壘到一壘速度約4秒20，桃猿隊新科快腿男陳晨威最快被測到可跑出4秒00，獅隊去年季中選秀被選入的新秀野手張偉聖最快也曾被測到跑出4秒10，若有機會上到一軍，今年中職快腿男之爭很有看頭。

中職統一獅隊總教練黃甘霖球員時期「盜」出名號，但他直言速度不是絕對，起跑的時機更重要，對於陣中球員張偉聖，他也表示選秀時知道張偉聖有速度的優勢，但對年輕球員來說，還需要時間累積經驗，也點名陳傑憲盜壘時機點抓得不錯。

Lamigo桃猿隊老經驗捕手林泓育贊同黃甘霖的說法，提到陳晨威有速度優勢，但是才剛開始打職棒，還需要一點時間累積經驗，至於王威晨是因有了幾年的職棒經驗，「他可以拿下盜壘王不是偶然，經驗、起跑時機、速度，都有一定水準」。

談起目前現役球員最難抓的跑者，林泓育毫不猶豫點名獅隊陳鏞基，他說陳鏞基很會抓起跑時機，雖然速度普通，但時機抓的好就是厲害的地方；陳鏞基目前為止生涯單季最多跑出18盜，本季還沒有盜壘成功紀錄，目前生涯累積87盜。