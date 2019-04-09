親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

熱得像夏天！鋒面來了 一張圖看何時下雨、降溫

川普宣布 對110億美元歐盟商品加徵關稅

運動筆記ZEPRO CITY RUN 彰化場10K路線試跑活動北頭洋走標
健行筆記再訪我的初山~里龍山清水岩.十八彎古道.橫山【古寺.古道.生生不息的生態之旅】
NBA賽事精華- 爵士 vs. 湖人 (4月8日)今日十大好球 (4月8日)

中職／不看快腿跑速 林泓育點名陳鏞基最難抓

2019-04-09 21:21中央社 桃園9日電

桃猿隊老經驗捕手林泓育點名最難抓跑者是陳鏞基。 本報資料照片
桃猿隊老經驗捕手林泓育點名最難抓跑者是陳鏞基。 本報資料照片
分享

中職「快腿」之爭，Lamigo桃猿隊陳晨威是教練團認證，去年盜壘王中信兄弟王威晨、統一獅隊新秀野手張偉聖也都具速度優勢，但桃猿隊老經驗捕手林泓育點名最難抓跑者是陳鏞基

中職「快腿男」之爭，去年王威晨跑出單季44盜，為繼2003年統一獅隊黃甘霖單季49盜後，再度出現單季盜壘數超過40次的紀錄。

美職大聯盟左打球員從本壘到一壘平均速度為4秒20，王威晨從本壘到一壘速度約4秒20，桃猿隊新科快腿男陳晨威最快被測到可跑出4秒00，獅隊去年季中選秀被選入的新秀野手張偉聖最快也曾被測到跑出4秒10，若有機會上到一軍，今年中職快腿男之爭很有看頭。

中職統一獅隊總教練黃甘霖球員時期「盜」出名號，但他直言速度不是絕對，起跑的時機更重要，對於陣中球員張偉聖，他也表示選秀時知道張偉聖有速度的優勢，但對年輕球員來說，還需要時間累積經驗，也點名陳傑憲盜壘時機點抓得不錯。

Lamigo桃猿隊老經驗捕手林泓育贊同黃甘霖的說法，提到陳晨威有速度優勢，但是才剛開始打職棒，還需要一點時間累積經驗，至於王威晨是因有了幾年的職棒經驗，「他可以拿下盜壘王不是偶然，經驗、起跑時機、速度，都有一定水準」。

談起目前現役球員最難抓的跑者，林泓育毫不猶豫點名獅隊陳鏞基，他說陳鏞基很會抓起跑時機，雖然速度普通，但時機抓的好就是厲害的地方；陳鏞基目前為止生涯單季最多跑出18盜，本季還沒有盜壘成功紀錄，目前生涯累積87盜。

陳鏞基中職王威晨
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

日職／軟銀農場再出力 同創21世紀全壘打紀錄

2019-04-09 07:00

中職／吸收日韓挨打經驗 黃子鵬開季七戰無失分

2019-04-09 21:07

中職／猿隊土投表現佳 吳俊良：很正常

2019-04-09 18:48

中職／翁瑋均曾卡住力求進步 進職棒是轉折

2019-04-09 21:37

中職／快腿男之爭 黃甘霖：速度不是絕對

2019-04-09 21:19

中職／不急拉瑞安 獅隊需知念廣彌頂中繼

2019-04-09 19:56

中職／林祖傑敲二軍首轟 蔗總：本週有望回一軍

2019-04-09 19:26

中職／蘇智傑、朱育賢開轟 猿獅首局演全壘打秀

2019-04-09 19:22

棒球／郭泓志動向未決 IG貼文：回到最愛陪打棒球

2019-04-08 14:47

棒球／接佐佐木朗希163公里火球 捕手指裂了

2019-04-08 11:26

日職／熱身賽亮眼新秀 季賽多成一條蟲

2019-04-08 07:00

昔日高苑最強五虎將 如今同處十字路口

2019-04-08 07:00

中職／黃恩賜熬過復健奪首勝：沒有對不起自己

2019-04-08 00:18

兩岸學生棒球聯賽／代表北工 宋奇軒滿貫砲

2019-04-08 00:18

中職／大王出走炒熱日職 國內票房危機浮現

2019-04-04 07:00

中職／猿隊墊底非缺大王 洋投、牛棚不穩是主因

2019-04-03 07:00

中職／艾銳克離隊不是壞事 兄弟真需要找洋砲？

2019-03-28 07:00

日職／熱身墊底火腿大不利 樂天怕老三魔咒

2019-03-28 07:00

中職／用左打攻左投 悍將應修正打線調度

2019-03-27 07:00

日職／黃金潛水艇再現 駛進軟銀開季先發輪值

2019-03-26 07:00

日職／巴倫汀愈老愈猛 還想12強賽為荷蘭建功

2019-03-25 07:00

季前分析／獅隊年輕投打扛重責 力拼隊史第10冠

2019-03-21 07:00

季前分析／沒大王打線依舊猛 桃猿三連霸非難事

2019-03-20 07:00

日職／隊友火力掩護 王柏融還有時間找手感

2019-03-19 07:00

季前分析／悍將陣容超豪華 仍難掩多重隱憂

2019-03-18 07:00

日職／阿部慎之助重回老本行 5個捕手救巨人？

2019-03-18 07:00

日職／冬盟畢業強打輩出 養樂多令各隊稱羨

2019-03-14 07:00

中職／周思齊爭取機會有智慧 值得年輕球員學習

2019-03-13 07:00

日職／只有一個能打 阪神重陷熱身賽連敗惡夢

2019-03-12 07:00

日職／洋砲表現難預測 簽巨約審慎為妙

2019-03-11 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

日職／王柏融5支0 火腿、軟銀9局因雨裁定平手

2019-04-09 21:33

NBA／球員票選誰被高估 衛少、追夢綠並列首位

2019-04-09 09:06

NBA／最年輕MVP返風城？ 羅斯透露未來去向

2019-04-09 09:43

NBA／杜蘭特動向受矚目 勇士老闆願頂薪續簽

2019-04-09 17:25

NCAA／延長賽擊潰德州理工 維吉尼亞奪首冠

2019-04-09 12:11

羽球／球后戴資穎連霸全台嗨翻 收視創高峰

2019-04-08 22:22

NBA／談衛少種族事件 爵士考佛撰文：人人有責

2019-04-09 10:50

字母哥十拿九穩MVP 季後賽驗證領袖能力

2019-04-09 07:00

中職30／梁功斌憶過往 最夢幻的全羊隊差點成軍

2019-04-09 12:31

NBA／獲重用重拾身手 法瑞德加盟火箭全因塔克

2019-04-09 12:54

MLB／林子偉將親領冠軍戒 金布洛爾婉拒邀請

2019-04-09 07:54

MLB／洋基鐵牛棚失守 田中技壓韋蘭德卻淪白工

2019-04-09 11:19

NBA／兒子參加同志遊行 韋德力挺：驕傲的支持

2019-04-09 11:34

MLB／戴維斯49打數無安打 再2打數追平陳偉殷

2019-04-09 10:37

NBA／收到聯盟假摔警告 里拉德推特回應

2019-04-09 17:42

日職／即將交手火腿 軟銀先發稱讚王柏融

2019-04-09 09:26

NBA／東區老八四搶一 米道頓：像大風吹

2019-04-09 15:17

籃球／第一屆Jr. NBA聯賽 陳力生喊話討回冠軍

2019-04-09 16:15

日職／軟銀打線火力旺 王柏融要1打4

2019-04-09 00:30

NBA／主場最終戰？ 諾維茨基：肯定百感交集

2019-04-09 17:33

日職／軟銀農場再出力 同創21世紀全壘打紀錄

2019-04-09 07:00

MLB／MVP對決 楚奧特沒收長打、葉力奇致意

2019-04-09 13:56

MLB／跨季連47打數無安打 金鶯戴維斯破冏紀錄

2019-04-09 09:05

NBA／甲骨文最後例行賽 勇士拿下西區龍頭

2019-04-09 00:08

MiLB／王維中3局無失分 張育成打擊熄火

2019-04-09 12:54

MLB／英卡納西恩單局雙響 水手開季場場開轟

2019-04-09 12:38

NBA／上週東西區最佳球員 華克、衛少強勢入選

2019-04-09 11:57

MLB／川普推翻古巴協議 球員登入大聯盟受阻

2019-04-09 08:10

NBA／丹東尼腸病毒連三戰缺陣 哈登老神在在

2019-04-09 16:26

三太子網賽／守與女友約定 謝政鵬返傷心地落淚

2019-04-09 12:55

MLB／道奇克蕭下周歸隊 韓投柳賢振卻傷退

2019-04-09 10:18

NCAA╱媲美KD和AD 威廉森無懸念奪年度最佳球員

2019-04-09 16:29

冰球／中華隊首奪世界級金牌 明年升二級A組

2019-04-09 00:16

日職／宋家豪亂流無失分奪中繼 陽岱鋼吞3K

2019-04-09 21:01

MLB／今日戰績表 史奈爾帶頭光芒先發35.2局0失分

2019-04-09 16:42

中職／猿隊土投表現佳 吳俊良：很正常

2019-04-09 18:48

中職／不急拉瑞安 獅隊需知念廣彌頂中繼

2019-04-09 19:56

三太子網賽／首日開紅盤 台將統統過關

2019-04-09 00:37

NCAA／UCLA男籃新教頭 巴恩斯可望出線

2019-04-09 14:55

全運會／家長質疑選拔賽黑箱 網球委員會否認

2019-04-09 16:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top