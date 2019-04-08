日職／火腿軟銀火力差很大 王柏融「一打四」

2019-04-08 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



旅日台將「大王」王柏融所效力的火腿隊，明天起將與目前排名太平洋聯盟第一的軟銀隊進行三連戰，兩隊攻擊火力差距極大，就看目前是全隊打擊王的王柏融，能否串連起球隊攻勢。

王柏融在上周與西武獅隊的三連戰表現亮眼，總計敲出六安、四打點，而且三場比賽都有長打演出，打擊率提升到全隊最高的3成14，火腿隊今天也在官方Instagram放上王柏融背影獨照，並標注是球隊打擊第一，吸引破萬球迷按讚。

王柏融目前出賽九場，35打數敲出11安，打擊率及安打數都是球隊最高，對西武不僅手感加溫，還締造許多生涯第一次，包括首盜、首保送、首觸身，以及首次被對手「敬遠保送」。

火腿目前以3勝5敗排名太平洋聯盟第三，團隊打擊率2成17、5發全壘打，打擊率三成以上的打者只有王柏融，松本剛雖有3成33不過僅有3打席，同屬中心打線的近藤健介打擊率2成67，中田翔2成42。