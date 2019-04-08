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日職／火腿軟銀火力差很大 王柏融「一打四」

2019-04-08 21:22聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

旅日台將「大王」王柏融所效力的火腿隊，明天起將與目前排名太平洋聯盟第一的軟銀隊進行三連戰，兩隊攻擊火力差距極大，就看目前是全隊打擊王的王柏融，能否串連起球隊攻勢。

王柏融在上周與西武獅隊的三連戰表現亮眼，總計敲出六安、四打點，而且三場比賽都有長打演出，打擊率提升到全隊最高的3成14，火腿隊今天也在官方Instagram放上王柏融背影獨照，並標注是球隊打擊第一，吸引破萬球迷按讚。

王柏融目前出賽九場，35打數敲出11安，打擊率及安打數都是球隊最高，對西武不僅手感加溫，還締造許多生涯第一次，包括首盜、首保送、首觸身，以及首次被對手「敬遠保送」。

火腿目前以3勝5敗排名太平洋聯盟第三，團隊打擊率2成17、5發全壘打，打擊率三成以上的打者只有王柏融，松本剛雖有3成33不過僅有3打席，同屬中心打線的近藤健介打擊率2成67，中田翔2成42。

軟銀團隊打擊率2成76在洋聯排名第二、19轟排名第一，攻擊火力十分驚人，先發打線有五人打擊率超過三成，其中今宮健太打擊率3成78最高，還有4發全壘打，不過同樣敲出4轟的柳田悠岐則因盜壘造成左腿肌腱受傷，被下放二軍休養，預計三周才能歸隊。

王柏融前九戰打擊率3成14，居日職火腿隊全隊最高。圖／擷取自fighters_o...
王柏融前九戰打擊率3成14，居日職火腿隊全隊最高。圖／擷取自fighters_official官方Instagram
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王柏融火腿西武
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