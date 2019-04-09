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日職／軟銀農場再出力 同創21世紀全壘打紀錄

2019-04-09 07:00福耳

在連輸羅德兩場後，軟銀7日火力全開，單場打出7支全壘打，終場以11比1大勝羅德，繼續以6勝2敗1和暫居洋聯龍頭，這場比賽的7轟中有4轟出現在第8局，而打出單局第3轟延續氣勢的打者，令人意外地竟是釜元豪，他的這支全壘打不但讓軟銀創下隊史第3度單局4轟的紀錄，更連續兩年在單場比賽中有7名以上打者開轟，這兩項紀錄在21世紀的洋聯就只有軟銀達成過。

25歲的釜元，雖然早在11年就進入職棒，但當初是以育成球員的第一指名加盟，且在人才濟濟的軟銀，因此前幾年都在二軍磨練，直到16年才一軍初出場，僅有一場1個打席，隔年同樣也只出賽2場1個打席，上季出賽場次增加為6場，不過打席數還是只有5個，而這3年在一軍上場打擊時，並沒有擊出任何安打及保送，前三年在一軍的打擊成績除了三振外全部都是0。在一軍沒有足夠機會展現打擊能力的釜元，其實近兩年在二軍的打擊表現都不錯，去年有8轟、42分打點、16次盜壘、2成81打擊率的成績，在個人項目上都名列前茅，是軟銀二軍的主力打者。穩定的成績讓他在今年得到教練團青睞名列開幕一軍，不過前幾場都是擔任代跑或守備，6日被排進先發名單，終於有站上打擊區的機會，該場比賽釜元打出職棒生涯第1支安打，隔天繼續先發，在整隊打擊爆發的靈氣籠罩中，也打出了個人生涯首轟及首打點，在柳田悠岐確定將缺陣三週左右的情形下，釜元將有更多上場機會。

釜元豪在二軍苦等多年，終於等到機會打出在軟銀一軍的第1支安打，隔天再追加第1轟！...
釜元豪在二軍苦等多年，終於等到機會打出在軟銀一軍的第1支安打，隔天再追加第1轟！ 擷圖自維基百科／えすぱにぃ攝影
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7日的比賽中，除了釜元這個11年育成第一指名之外，上場的還有其他4名曾為育成選手的球員，分別是10年第5及第6指名的牧原大成及甲斐拓也、17年第2指名的周東佑京以及以育成選手身份加盟的古巴籍洋投莫伊內洛(Livan Moinelo)，而目前在軟銀一軍陣容中，另有17年第4指名的大竹耕太郎、10年第4指名的千賀滉大以及被降為育成後再度重返一軍的川原弘之，撇除莫伊內洛及川原，這幾名純從育成打上一軍的球員，都已經或即將成為軟銀的重要戰力。

自從育成選手制度在05年開辦以來，軟銀便積極參與，與巨人並列為日職最捧場的兩大球團，目前球隊有22名育成球員，也僅次於巨人的25人。強大的農場為兩隊培育出不少對球隊戰力有極大貢獻度的球員，巨人曾有松本哲也、山田鐵也這兩名都拿過個人獎項的育成球員，但近幾年採取灑大錢在自由球員市場上挖角的策略，自家農場新秀在一軍出賽機會有限，也比較少再出現令人驚豔的育成球員，反觀軟銀，近五年都沒有補進自由球員，讓在自家農場養成的新人有較多上一軍的機會，因此從較早的山田大樹、千賀、牧原、二保旭、甲斐、飯田優也、釜元、石川柊太、大竹到周東等，出現了不少在一軍打出成績，甚至被選進日本國家隊的育成出身球員，這當然也直接反應在球隊戰績上，軟銀、巨人兩隊同樣是花錢養農場，但政策態度的轉換，造就了現在球隊不同的風格。

軟銀

福耳

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