昔日高苑最強五虎將 如今同處十字路口

昔日高苑青棒五虎將，職棒生涯大不相同，但不約而同地在今年遇到了很大的坎！ 聯合報系資料照片 分享 facebook

羅錦龍、高國輝、鍾承佑、鄭錡鴻和陳偉殷是高苑工商同期戰友，堪稱史上最強「高校同級生」，不過，昔日高苑五虎將，如今一同站在十字路口，各自面對不同的挑戰，能否再攀職業生涯顛峰，絕對是今年矚目焦點。

羅錦龍/投手/統一獅/生日：1985.8.20

羅錦龍在2015年開刀之後，表現就大不如前，連在二軍都慘遭修理，今年球季他已抱持背水一戰的決心，希望能回一軍拿下11勝。 聯合報系資料照片 分享 facebook

羅錦龍成名很早，16歲高二那一年就被美職洛磯簽走，簽約金140萬美元，所以他並沒有和陳偉殷、鄭錡鴻一起在高苑畢業。

無奈羅錦龍在美國奮戰10年，拚到小聯盟3A層級，仍與大聯盟無緣，2013年加盟統一獅，前兩年拿下16勝，是獅子軍先發輪值重要一員，然而他卻因肩盂唇和脊上肌破損，加上二頭肌肌腱斷裂，2015年右肩動刀，進入漫長復健歷程。

從2015年至今羅錦龍僅在一軍出賽1場，去年他在二軍防禦率高達7.60，戰績2勝9敗，壓制力明顯不足，若本季無突破性進展，2019年很可能是羅錦龍生涯最後一個球季。

高國輝/外野手/富邦悍將/生日：1985.9.26

高國輝本季11打數無安打吞下8K，還好降二軍之後昨天已打出全壘打。 聯合報系資料照片 分享 facebook

和羅錦龍一樣，高國輝在小聯盟奮戰多年，也成大聯盟絕緣體，2013年加盟義大犀牛，隔年起連拿3屆全壘打王，2015年狂敲39轟寫下中職紀錄新頁，一躍成為聯盟看板球星。

只是，高國輝大小傷勢不斷，因傷打打停停，嚴重影響打擊手感，昔日全壘打製造機，如今成了三振電風扇，本季11打數1安難求不說，慘吞8K，在弟弟羅國龍和高國麟依然活躍之際，身為哥哥的高國輝光芒黯淡許多，若無法擺脫長期低迷陰霾，出賽機會恐銳減。

鍾承祐開季至今僅有10個打數，不過他還能打出4支安打與跑回3分，應該能獲得更多被重用的機會。 聯合報系資料照片 分享 facebook

好漢最怕傷來磨，這句話高國輝明瞭，鍾承祐更是感同身受。

鍾承祐成名很早，高苑工商和橋頭國中都在岡山棒球場練球，藍寅倫還在橋頭時，鍾承祐已是高苑球星。藍寅倫回憶，岡山有3塊球場，以前都會偷跑到高苑練球比賽場地看學長練球，當時鍾承祐長打能力驚人，常看得入神，以前很欣賞鍾承祐。

如今藍寅倫鋒芒蓋過鍾承祐，不過，鍾承祐進職棒隔年就締造完全打擊，是球隊不動右外野手，還拿過兩屆全壘打大賽冠軍，光芒耀眼。

可惜2012年鍾承祐右手挨蔡璟豪觸身球，2016年左手又挨觸身球，也造成他多次脫離戰線，後來先發右外野手位置就被藍寅倫取代，從2016年至今鍾承祐只擊出一支全壘打，別忘了，La new熊更名Lamigo桃猿首轟就是他敲的，在年輕好手大量湧入之際，鍾承祐必須拿出真功夫，否則將淹沒在競爭激烈的職棒戰場當中。

鄭錡鴻/投手/中信兄弟/生日：1985.6.10

中信兄弟目前在投手方面人才濟濟，鄭錡鴻想重回一軍，必須要拿出好成績。 聯合報系資料照片 分享 facebook

高苑時期鄭錡鴻名氣壓過陳偉殷和羅錦龍，加盟美職藍鳥初期順遂，卻因左肩動刀元氣大傷，後來遭藍鳥解約，返台還當大頭兵，2011年加盟兄弟象，前3年還有不少先發機會，之後以牛棚為主。

去年鄭錡鴻在一軍出賽51場為生涯最多，不過今年他從二軍起步。同樣地，這幾年中信兄弟選進許多年輕投手，陣中30名本土投手是全聯盟最多，球隊年輕化政策明確，鄭錡鴻要在一軍佔有一席之地恐得加把勁。

陳偉殷/投手/佛羅里達馬林魚/生日：1985.7.21

陳偉殷今年開季被暫時調到牛棚，但出賽兩場表現都還是不太理想。 美聯社 分享 facebook

陳偉殷在日本職棒拿過防禦率王，在大聯盟單季曾豪取16勝，美日通算95勝，絕對是台灣棒壇代表性球員，然而，今年年薪高達2000萬美元的他，開季在馬林魚卻從牛棚起步，回歸先發輪值遙遙無期，對於2009年起幾乎不曾丟過後援的他而言，絕對是最艱鉅的考驗和挑戰。

除了成績亮眼，踏入職業球壇，陳偉殷在美日職的簽約金加薪水，粗估近1億美元，數字相當可觀，他大聯盟生涯累積59勝，無論未來能否超越王建民的68勝，刷新大聯盟台灣投手最多勝紀錄，都無損陳偉殷的成就。