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日職／熱身賽亮眼新秀 季賽多成一條蟲

2019-04-08 07:00Hiyan

日本職棒雖然才剛開幕，不過在第一週賽程結束之後，相信就有不少球迷發現，熱身賽表現亮眼的幾名新秀出了什麼狀況，同時都有「熱身一條龍，季賽一條蟲」的症狀。果真新秀們還是真要再多修練，才能夠真正在江湖上闖出一片天？！

阪神虎隊的新人內野手木浪聖也災情最為慘重，開季至今17個打席、15個打數還在苦苦等候一軍生涯的首安，很難想像這名菜鳥曾經在熱身賽是名當紅炸子雞。去年選秀第3指名加盟阪神虎隊的木浪聖也，熱身賽擊出了22支安打，刷新了新人選手熱身賽最多安打紀錄，打擊率0.373也高居12球團第三。靠著耀眼的成績，擠下了鳥谷敬、北條史也等強力的游擊防區競爭對手，堂堂登上了開幕先發名單，擔任第一棒游擊手。卻沒想到只打了4場比賽木浪就降入板凳，至今還在等待生涯首安到來，對這名新人來說，可說是苦澀無比的菜鳥職棒初體驗。

熱身賽打擊率0.385，排名比木浪聖也前一名的塩見泰隆也好不到哪裡，出賽7場，12打數只有1支安打，打擊率0.083。25歲的塩見泰隆因為具有長打能力並兼具速度，去年新人球季在二軍有22次盜壘成功，是養樂多教練團重點栽培的外野新秀。去年被派來台灣參加冬季聯盟，塩見泰隆果然大展身手，以4成26打擊率、4支全壘打勇奪打擊雙冠王，並獲選為大會最優秀打者獎，今年被養樂多教練團及球迷寄予厚望，將是飛躍的一個球季。儘管目前塩見泰隆與預期有一段落差，不過養樂多近年來培養年輕打者成效有目共睹，加上原先的外野先發坂口智隆球季剛開打就因為一記觸身球受傷必須長期脫離戰線，塩見泰隆可望仍會獲得不少機會。

塩見泰隆在去年的冬季聯盟和今年的日職熱身賽打得嚇嚇叫，但一開季就陷入打擊低潮！ ...
塩見泰隆在去年的冬季聯盟和今年的日職熱身賽打得嚇嚇叫，但一開季就陷入打擊低潮！ 聯合報系資料照片
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養樂多另一名於去年代表東軍參加冬盟的打者村上宗隆，熱身賽擊出4支全壘打、12分打點，充分展現他的長打魅力。不過他同樣在正式球季開打之後遇到嚴重瓶頸，打擊率面臨1成保衛戰（打擊率0.103、29個打數3安打），唯一的好消息是4月4日本季首轟出爐。

楠本泰史（橫濱DeNA）只不過是名職棒二年級生，2017年選秀第8輪才被選入，不過相當受到橫濱監督拉米瑞茲（Alex Ramirez）期待，熱身賽以0.388打擊率高居12球團第一，長打率也高達0.612，進入開幕先發，打第二棒。開幕戰就有2打數2安打，不過最近16打數1安打，打擊率驟降到0.192，陷入嚴重低潮之後被降入板凳。

楠本泰史開季的表現再次證明熱身賽成績只能用來參考，並不具太大的意義。 擷圖自維基...
楠本泰史開季的表現再次證明熱身賽成績只能用來參考，並不具太大的意義。 擷圖自維基百科／ぽこ太郎攝影
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大田泰示轉到日本火腿隊之後，過去兩年各擊出15轟、14轟，終於展現本身的打擊天分。去年若不是受傷，生涯首度單季20轟應不是問題。今年大田泰示捲土重來，展現了強烈企圖心，熱身賽擊出5支全壘打，與旅日選手陽岱鋼並列第一，長打率也高達0.763。不過進入例行賽之後卻還在低檔徘徊，至今打擊率僅有0.179，全壘打也尚未開張，是火腿隊攻擊不振的主要原因之一。同樣熱身賽5轟的陽岱鋼，主要是靠著熱身賽最後幾場加溫，3場比賽擊出4轟，最後繳出打擊率0.297、5支全壘打、10分打點，與大田泰示並列最多全壘打，也贏得先發地位。進入例行賽之後陽岱鋼的長打還沒有發揮，昨天代打擊出安打之後打擊率上升到0.316。只是可惜4月3日被觸身球擊中手指之後改列代打，運氣不佳。

當然，也有愈打愈好的選手，巨人隊的開路先鋒吉川尚輝就是一個例子。吉川尚輝去年出賽數大幅增加到92場，今年原本就被視為站穩固定先發的關鍵年，熱身賽打擊率0.302，大大增加巨人教練團的信心。進入例行賽之後場場先發，9場比賽只有1場沒有安打。目前他已經以0.455打擊率高居中央聯盟第一，0.500上壘率也僅次於隊友坂本勇人，為棒次在他後面的坂本勇人、丸佳浩、岡本和真製造了相當多的機會。巨人隊開季之後能夠打得如此順利，擔任第一棒的吉川尚輝功不可沒。

反觀，也不乏熱身賽打不好，進入熱身賽嚇嚇叫的選手。目前在兩聯盟打擊率超過4成的坂本勇人、森友哉（西武），熱身賽打擊率分別只有0.182、0.250。森友哉打擊率0.455、14分打點暫居洋聯雙冠王。

坂本勇人(右)在熱身期間一直處於調整狀態，但開季後馬上進入狀況，8場比賽的打擊率...
坂本勇人(右)在熱身期間一直處於調整狀態，但開季後馬上進入狀況，8場比賽的打擊率高達.464，上壘率更是可怕的.517。 美聯社
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最後來看旅日第一年的「大王」王柏融，他在熱身賽出賽9場，打擊率0.280、1支全壘打、4分打點。沒有因為打不好而失去信心，也沒有因為打得太好而患得患失，剛好是一份中上的成績單。目前在例行賽愈打愈好，出賽9場比賽只有2場沒有安打，打擊率升高到0.314，打擊率以及安打數都居日本火腿打者第一。

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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