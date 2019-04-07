中職／LamiGirls個人秀展才藝 球迷耳目一新

2019-04-07 22:41 中央社 桃園7日電



中華職棒Lamigo桃猿隊猿風加油靈魂人物LamiGirls，在4、5月舉行特別企畫，由LamiGirls成員擔綱個人秀，7日由若潼在5局中場演唱苦練已久的歌曲「我的秘密」，讓粉絲聽得如痴如醉。中央社 分享 facebook

Lamigo桃猿隊猿風加油靈魂人物LamiGirls除了開場舞與場邊應援外，團員們各有才華，4、5月更推出特別企畫，配合球賽安排成員個人秀，讓球迷看見女孩們不同風情。

首場個人秀昨天由新學妹YURI打頭陣，展現苦練8年的舞蹈，驚豔全場；今天則是由若潼在5局中場演唱歌手鄧紫棋的歌曲「我的秘密」，展現好歌喉，讓球迷聽得如痴如醉。

若潼表示，以前在經紀公司與YURI一起當練習生，培養出革命情感，上場前YURI還特地鼓勵她，要她放寬心。為了今天演出，若潼這兩天忙得不可開交，上場就盡力完成，她給自己表現打了65分，期待下次會更好。

LamiGirls個人秀已成為球迷期待的局間節目，團員孟潔說，希望球迷再期待一下，「讓我好好準備」。

因應兒童節主題週活動「征服童心」，球團邀請果陀劇場場外演出全新西遊記續集「奪金旅行團2之征服敵手」，連續4天公演讓球迷笑開懷。參與演出的Lamigirls團員籃籃表示，舞台劇常常會有很好笑的點，甚至脫序演出，不按牌理出牌，讓球迷耳目一新。

籃籃與孟潔更是演上癮，還期待球團下次舉辦鄉土趴，讓她們在舞台劇中挑戰台語八點檔中的「歹查某」。