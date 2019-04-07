全國散打搏擊大賽 清大博士生寫三連霸

2019-04-07 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



清華大學博士生瑞士籍「阿飄」仁飄零擊敗周志航，在第十四屆全國散打搏擊大賽寫下三連霸，而桃園龍興國中推展散打搏擊有成，抱走本屆大賽國中組團體冠軍。

仁飄零的對手、聚廠格鬥周志航前兩場都KO對手闖進冠軍賽，不過在最終站碰上奪冠大熱門仁飄零，在體能、技術、經驗不敵對手的情況下，被對手得點而落敗。

社男80公斤級的桃園訓練站呂偉誠，對上埃及館長穆罕默德．埃撒演出逆轉，埃撒先以重拳取得第一回合勝利，第二回合呂偉誠全力反擊扳平，決戰第三回合抓住竅門，連續兩次把對手推上台逆轉勝，搶下冠軍賽門票，不過最終站不敵「鍾家兄弟」的弟弟鍾永晟，屈居亞軍。

最終各量級拳王名單：國男65公斤桃園龍興國中馮華樹，女子45公斤榕城B高雅妏，48公斤榕城A林子晴，52公斤宜蘭國武術A黃丹娜，56公斤協和拳館袁晞文，60公斤以上花蓮周家瑜。

社男52公斤育達高中A黎宇鴻，56公斤榕城武館A陳禹希，60公斤榕城武館A陳柏仲，65公斤榕城武館A黃嵩森，70公斤宜蘭國武術A張煥宜，75公斤進行勢廖翔，80公斤伯烈克A鍾永晟，80公斤以上協和拳館仁飄零。