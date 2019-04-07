中職／加入兄弟1年半 黃恩賜生涯首勝入袋

2019-04-07 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



經過右手肘手術後漫長的復健，中信兄弟隊黃恩賜今年站上一軍，並在今天對戰Lamigo桃猿隊投出5局無失分表現，幫助球隊搶下暌違2年的5連勝，拿到個人生涯首勝及單場MVP，賽後他露出燦爛笑容說：「好開心，終於拿到了。」

黃恩賜在2017年選秀被兄弟以第2指名挑中，但隨後進行韌帶置換手術（Tommy John），熬過漫長的復健過程，今年靠春訓的好表現搶進開季一軍先發輪值。3月31日生涯初先發對富邦悍將隊投出5局失2分表現，但首勝被牛棚搞砸。

今天黃恩賜第2度先發出戰猿隊，前4局僅被擊出3支安打，沒有失分，但第5局投到下半身抽筋，但觀察後教練團仍讓他留在場上，他也成功化解一、三壘有人的危機，力保不失分，投完5局用72球後，在球隊1：0領先時退場，取得勝投資格。

黃恩賜透露，退場後才被投手教練佛斯特告知，今天原本給他設定的用球數就是80球，他也設定的用球數內完成任務，6局上林書逸再開轟追加保險分，終場中信兄弟以2：1贏球，黃恩賜盼了好久的首勝總算入袋。

兄弟本土投手在今年開季輪番繳出好表現，黃恩賜坦言：「其實給自己的壓力滿大，因為其他投手都已經拿到勝投了，剩我而已。」

帶著想贏的心態在「全猿主場」登板，黃恩賜也透露，其實賽前有些緊張，「緊張是自己很想要拿勝投，但上場後我就放下了。」今天如願奪首勝，他也十分感謝隊友、學長們的幫忙，加上捕手黃鈞聲的引導。