中職／僅敲4安贏桃猿 兄弟收2年來最長5連勝

2019-04-07 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟隊今天作客桃園球場續戰Lamigo桃猿隊，黃恩賜先發5局無失分，儘管打線也受到翁瑋均壓制，全場僅敲出4支安打，但靠著戰術配合及林書逸在6局上轟陽春砲，終場以2：1贏球，收進2年來最長的5連勝。

猿象戰今天由本季才在一軍亮相的年輕本土投手大車拚，22歲黃恩賜、20歲翁瑋均都是生涯第2度在一軍先發。

黃恩賜前一場先發對富邦悍將隊投出5局失2分表現，但無緣勝投。今天對猿隊繳出先發5局0失分演出，被敲出5支安打，沒有投出保送，有1次三振，收下生涯首勝，且抱回首座單場MVP。

至於翁瑋均生涯第二度先發也展現壓制力，前4局僅被揮出1支安打，且馬上製造雙殺，形成變相12上12下。

兄弟打線則在5局上有所突破，張志豪選到保送成全隊第2名上壘者，周思齊接著揮安打，生涯1500安達陣，成為中職史上第6人，陳江和隨後在生涯倒數第4戰替球隊建功，採犧牲觸擊加上戰術配合，三壘跑者衝回本壘攻進分數，兄弟取得1：0領先。

兄弟接著在6局上由林書逸砲轟翁瑋均，揮出右外野平射陽春砲追加保險分（本季第3轟），前6局全隊僅敲3安就攻進2分奠定勝基。

翁瑋均在上周生涯初登板對上統一獅隊先發6局失2分，成為中職史上最年輕初先發勝投，此戰又繳出6局失2分表現，只被敲出3支安打含一發陽春砲，有3次保送和2K，雖連兩戰投出優質先發，但沒等到隊友火力，吞下生涯首敗。

猿隊全場雖敲出9支安打，比兄弟多5支，但僅靠林立在6局下轟生涯首支代打全壘打（本季首打席）攻回唯一分數，又吞3連敗。兄弟則是繼2017年5月4日至10日後，相隔近2年再收5連勝。