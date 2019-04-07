中職／陳鏞基雙響砲轟退悍將 獅隊2連勝

2019-04-07 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



統一獅隊陳鏞基。 報系資料照 分享 facebook 統一獅隊與富邦悍將隊3連戰最後一場比賽，獅隊陳鏞基單場雙響砲，包括在8局上轟出致勝陽春彈，強壓范國宸生涯首支滿貫砲，終場獅隊以5：4勝出，拿下2連勝。

悍將隊洋投伍鐸本周投1休4再先發，獅隊在2局上靠陳鏞基的右外野陽春砲（本季第2轟）搶下第1分，3局上蘇智傑掃出右外野二壘打追加1分，獅隊接著在第5局靠觸身球、安打和守備失誤攻占二、三壘，郭阜林高飛犧牲打、潘武雄滾地球都送回分數，獅隊拉開4：0領先。

悍將隊打線則是前5局受羅里奇壓制，僅出現2支安打，6局下張詠漢揮出安打後，胡金龍、蔣智賢都補上內野安打攻占滿壘，第5棒范國宸揮出右外野全壘打，是他生涯首支滿貫砲，單場4打點也寫生涯新高，一棒把比數追平，雙方4：4平手。

陳鏞基則在8局上再挺身而出，2出局後從賴鴻誠手中轟出左外野超前陽春砲，生涯第6次單場至少雙轟（1次三響砲），敲回勝利打點，也獲選單場MVP。

羅里奇先發7局，被敲出7支安打，因滿貫砲失4分，另有2次保送和6次三振，本季首勝入袋，守護神陳韻文9局上登板關門，拿下本季4次救援成功，跨季連18場救援成功、連11.1局無失分。

伍鐸則是主投7局被揮出8支安打（1轟），失4分（3分自責分），無關勝敗，賴鴻誠承擔敗投。

修正吞3次三振缺失 陳鏞基轟雙響砲扮功臣

【中央社／7日電】

統一7-ELEVEn獅今天對富邦悍將賽事，獅隊第5棒陳鏞基轟出雙響砲，成為贏球大功臣。陳鏞基表示，由於前一場都打到壞球，吞了3次三振，今天專注在攻擊想打的球，收到好效果。

陳鏞基今天先發打第5棒，先於第2局敲右半邊陽春砲，更於第8局雙方平手時，轟出左半邊陽春砲，幫助球隊以5比4險勝悍將，關鍵表現獲得單場MVP。

陳鏞基表示，因為昨天比賽吞了3次三振，所以今天賽前有跟打擊教練討論，主要不是動作出問題，而是都打到壞球，因此他說：「這場打擊時我都選好球打，專注在自己想打的球。」

雖然陳鏞基指出，今天只是其中一場比賽，球季還很長，不過他說：「能扮演英雄很高興，因為之前狀況不好，只告訴自己享受比賽，打到這個年紀也只能享受比賽了。」目前陳鏞基中職生涯已累積94支全壘打，本季有機會達成百轟，他表示，一切順其自然就好。

這場比賽陳鏞基是先發一壘手，不過7局下移防三壘，他表示，現在都會隨時準備好，不管是一壘、二壘、三壘或游擊，賽前都會多練習，陳鏞基笑說：「有上場機會守哪裡都好，不要叫我當捕手就好，我膝蓋不好。」