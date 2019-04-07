棒球／海峽聯賽落幕 江仲豪奪下大陸唯一勝場

2019-04-07 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



亞洲棒球總會會長彭誠浩（左二）、北方工業大學總教練江仲豪在海峽兩岸學生棒球聯賽合影。記者藍宗標／攝影 分享 facebook 第三屆海峽兩岸學生棒球聯賽今天落幕，甲組賽事十一場比賽，戰況幾乎一面倒，大陸球隊唯一贏球紀錄是北方工業大學首戰擊敗世新大學，其餘10戰全是台灣球隊獲勝，兩岸棒球實力仍有落差。

北工由前兄弟象隊總教練江仲豪領軍，在大陸算是實力數一數二的大學隊，在場教練、裁判認為，該隊有接近台灣大專公開一級的水準，但三場比賽戰績1勝2敗，今天6：8不敵中原大學，江仲豪想搶第二勝的心願落空。

這項聯賽甲組共有9隊參賽，中信金融管理學院3連勝，吳鳳科技大學、台北城市科技大學、中原大學都是兩勝，世新大學1勝1敗；大陸另三隊一勝難求，廈門大學吞下兩敗，大連大學、瀋陽體育學院都是3連敗。

中信金融管理學院前往北京參賽前，剛從公開二級升上一級，3戰狂攻51分（7：0勝北工），只被對手得1分；江仲豪表示，這項聯賽以交流為主，中信金融管理學院是公開一級球隊，實力高出一截，比賽勝負差距太大，以後應該考慮修改參賽規定。

他說：「未來海峽聯賽應避免這種情況，選擇兩岸實力更平均的隊伍，才能幫助大陸球隊進步。」