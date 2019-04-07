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棒球／北工台將宋奇軒滿貫砲 希望提升大陸棒運素質

2019-04-07 16:18聯合報 記者藍宗標╱即時報導

北方工業大學台將宋奇軒轟出滿貫砲，認為到北京打球是不錯的選擇。記者藍宗標／攝影
北方工業大學台將宋奇軒轟出滿貫砲，認為到北京打球是不錯的選擇。記者藍宗標／攝影
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北方工業大學今天在海峽兩岸學生棒球聯賽最後一戰6：8不敵中原大學，但出身宜蘭縣中道中學青棒隊的18歲好手宋奇軒技驚四座，首局就轟出滿貫砲，成為本屆賽事唯一把球轟出全壘打牆的球員，他說：「很開心，加入北工也是相當不錯的選擇。」

宋奇軒前年參加在深圳舉行的海峽聯賽，去年高中畢業後選擇到北京念書，成為北工10名台灣球員之一。

「台灣球員到大陸打球才剛起步不久，自己想當先驅。」宋奇軒表示，大陸文化差異不大，沒有太大適應問題，這對台灣畢業的青棒球員是不錯選擇，也可提升大陸棒運素質，促進兩岸交流。

台灣球員到北工念書，學費、住宿全免，每周練球4天期間，每天還有訓練津貼人民幣30元（約合台幣140元），周六、周日固定到校外培訓班指導小朋友打球，單周可有人民幣900元（約合台幣4200元）。

宋奇軒表示，北京開發很多棒球俱樂部，都是個人教育機構，父母聽到台灣教練指導，很樂意把小朋友送來學習，每個月生活費不成問題。

從台灣到北京半年，宋奇軒覺得除了氣候較乾，幾乎已經完全融入當地環境，5月先返台服完4個月兵役，他說：「大學畢業後若能延續棒球生涯就回台灣，不再打球就留在大陸發展。」

國中在桃園市光明國中青少棒隊打球，高中到宜蘭，大學遠赴北京，宋奇軒表示，很想念青少棒教練廖高儀，對選手幫助很大，也建立畢業生赴日管道，很想回去找他聊聊。

北方工業大學台將宋奇軒轟出滿貫砲，認為到北京打球是不錯的選擇。記者藍宗標／攝影
北方工業大學台將宋奇軒轟出滿貫砲，認為到北京打球是不錯的選擇。記者藍宗標／攝影
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