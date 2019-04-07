日職／王柏融3支1首獲敬遠保送 打擊率仍保3成

2019-04-07 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



王柏融守備露出笑容。 擷圖自@9QUxCjUPUo1FLNL推特 分享 facebook 日職火腿隊「大王」王柏融本周到東京巨蛋出賽後維持好手感，今天對上西武隊再有長打表現，系列賽連3戰敲長打，並在第6局遭到西武隊故意四壞保送敬遠，單場3支1，而火腿在9局上被外崎修汰轟3分砲，終場以2：4遭逆轉。

王柏融來到東京巨蛋前2戰都以先發第5棒、指定打擊身分出賽，今天則鎮守左外野，仍是不動第5棒。面對西武先發投手高橋光成，王柏融在2局下首打席擊出二壘滾地球出局，火腿則在3局下靠中島卓也三壘打和西川遙輝的安打攻下2：0領先。

4局下王柏融在2出局後上場打擊，從高橋光成手中擊出中外野二壘打，連3戰敲長打，但隊友沒能把他送回來。第5局火腿又有得點圈有人的得分機會，2出局輪到王柏融打擊，遭到西武宣告故意四壞球保送，是他赴日職首次被「敬遠」。

火腿先發投手有原航平前8局無失分，僅被敲出3支安打，火腿打完8局維持2：0領先，但洋投漢考克（Justin Hancock）第9局登板放火，先因安打失1分，再被外崎修汰轟3分砲，西武反以4：2領先。

火腿進入9局下追分，王柏融率先上場打擊，從增田達至手中擊出二壘飛球出局，之後打線也無功而返吞敗仗。

王柏融此戰3打數敲1安打，獲得1次故意四壞保送。本季至今出賽9場，33打數敲出11支安打，其中有3支二壘打，累積5分打點，打擊率3成14。