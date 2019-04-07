棒球／海峽聯賽校長兼撞鐘 城市科大兩球員當球評

2019-04-07 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



台北城市科技大學球員鍾禹捷（左）、李旗舫擔任電視球評，成為人生首次北京行的插曲。記者藍宗標／攝影 分享 facebook 台北城市科技大學今天在海峽兩岸學生棒球聯賽以11：3擊敗廈門大學，場邊出現罕見鏡頭，城市科大兩名投手鍾禹捷、李旗舫「無事一身輕」，應大會要求擔任電視球評，成為這趟北京行的另類經驗。

海峽兩岸學生棒球聯賽開打三天，部分甲組賽事進行電視直播，城市科大、廈大之戰「開天窗」，臨時找不到球評，大會拜託城市科大領隊吳宏熙尋找兩位球員上陣，條件是口齒清晰，鍾禹捷、李旗舫意外寫下生涯首次擔任球評紀錄。

城市科大昨天首戰10：3擊敗大連大學，鍾禹捷奪下勝投、李旗舫救援成功，兩人今天沒有投球任務，臨陣磨槍上電視，李旗舫笑說：「第一次當球評，超酷。」

這兩位大二球員在北市南港高工青棒隊就是同學，一起升上城市科大，接受擁有完整職棒資歷的總教練曹竣崵指導，覺得收穫很多；鍾禹捷表示，之前教練雖是科班出身，曹竣崵接手後，傳授的東西更專業，對日常生活、做人處事的要求也非常嚴格，未來想考取專業證照，當教練或是健身指導員。

隊友在球場上拚戰，鍾禹捷、李旗舫在場邊講得口沫橫飛，曹竣崵打了一輩子棒球也沒碰過這種事，覺得很新鮮，希望全隊球員好好享受北京之旅，除了比賽也要好好旅遊。