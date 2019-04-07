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中職／首安出爐後 邱丹笑稱要幫翁瑋均打滿貫砲

2019-04-07 14:43聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

Lamigo桃猿隊外野手邱丹。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
Lamigo桃猿隊外野手邱丹。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
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Lamigo桃猿隊18歲外野手，昨天在中職敲出生涯首安，連首支長打、首打點都一併出爐，今天繼續擔任先發第8棒中外野手，不僅要替普門中學學長、今天生涯第2度先發的投手翁瑋均守下每一球，他還開玩笑說：「要幫他打滿貫砲。」

邱丹去年高中畢業後以被猿隊以第3指名選進，靠著春訓後期的火燙表現，在本月2日被拉上一軍，成為中職首位在一軍出賽的「千禧寶寶」，且馬上就被排進先發。

在得知要上一軍後，學長們不忘提醒他，球隊有個新人首打席開轟的「傳統」，邱丹也放在心上有意一拚，只是當天生涯首打席就吞K，但學長們看出他的緊張與求好心切，邱丹說：「第一場比賽打完，（陽）耀勳學長就傳Line給我，說我太想要做一件事了，要我別想那麼多，好好去打。」

直到前天生涯第3場出賽擔任代打開始，他讓自己不帶想法的上去打擊，昨天先發上陣也收到好效果，5局下從艾迪頓手中敲出生涯首安，踏上一壘後還激動的朝自家休息室振臂慶祝，他透露：「走上去打擊時有跟自己說，一定要上壘，有達到所以比較興奮一點。」

在生涯第4場出賽、第6打席打席敲出首安，邱丹表示，自己只是很期待首安的出爐，沒有設定時程，賽後學長也把首安球交到他手中，讓他帶回家和家人共享喜悅。至於下一個目標鎖定首轟？邱丹笑說目前沒有這想法，順順打就好。

邱丹今天繼續先發擔任先發中外野手，投手丘上則是「最熟悉」的翁瑋均，兩人過去是普門中學相差1屆的隊友，去年一同參與選秀且都被猿隊選中，成為普門第一批進入中職的球員，邱丹也盼能替好學長多貢獻點分數，他開玩笑說：「打1分不夠，要打滿貫砲。」

普門中學中職選秀
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