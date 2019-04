MiLB／遭中信解雇的短命洋砲 艾銳克首場就開轟

艾銳克。 擷圖自兄弟象官方粉絲團 分享 facebook 短暫加入中信兄弟的洋砲艾銳克(Eric wood)離台後回到美職海盜3A,今天他首度出賽,前面三打數掛蛋後,九上揮出陽春全壘打,終結個人從中職以來的打擊低潮。

艾銳克在中職只打兩場比賽就遭中信兄弟解約,當時傳出他和總教練伯納在賽後起衝突,球團隨後也澄清,指艾銳克「公開質疑教練戰術」而解雇。

兩周前艾銳克重返海盜小聯盟,和去年賽季一樣從3A起步,賽季前兩戰都沒有上場的他,今天以先發第七棒、指定打擊亮相,前三打數都沒有建樹,還吞下一次三振,若加上在中信兄弟的比賽,連續12打數無安打、吞4K。

還好艾銳克在最後一打席突破低潮,擔任該局首棒打者敲出陽春砲,此役以四支一作結,打擊率2成50,不過所屬的海盜3A因為八局下多丟三分,終場還是以4:7輸給印地安人3A。

張育成同場以印地安人3A替補二壘手上陣,兩打數無安打吞下一次三振,打擊率下降到1成82。

Eric Wood led off the 9th with a homer, but the Indians rally ended with the bases loaded in tonight's loss. We'll look to salvage the finale tomorrow at 2:05. #RollTribe pic.twitter.com/AlLICabGOu