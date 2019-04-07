MiLB／遭中信解雇的短命洋砲 艾銳克首場就開轟

2019-04-07 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



艾銳克。 擷圖自兄弟象官方粉絲團 分享 facebook 短暫加入中信兄弟的洋砲艾銳克（Eric wood）離台後回到美職海盜3A，今天他首度出賽，前面三打數掛蛋後，九上揮出陽春全壘打，終結個人從中職以來的打擊低潮。

艾銳克在中職只打兩場比賽就遭中信兄弟解約，當時傳出他和總教練伯納在賽後起衝突，球團隨後也澄清，指艾銳克「公開質疑教練戰術」而解雇。

兩周前艾銳克重返海盜小聯盟，和去年賽季一樣從3A起步，賽季前兩戰都沒有上場的他，今天以先發第七棒、指定打擊亮相，前三打數都沒有建樹，還吞下一次三振，若加上在中信兄弟的比賽，連續12打數無安打、吞4K。

還好艾銳克在最後一打席突破低潮，擔任該局首棒打者敲出陽春砲，此役以四支一作結，打擊率2成50，不過所屬的海盜3A因為八局下多丟三分，終場還是以4：7輸給印地安人3A。

張育成同場以印地安人3A替補二壘手上陣，兩打數無安打吞下一次三振，打擊率下降到1成82。