MLB／楚奧特獨撐火力 天使不急著讓大谷翔平歸隊

2019-04-07 08:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



楚奧特打出滿貫砲。 路透 分享 facebook 天使隊今天靠著楚奧特（Mike Trout）的滿貫砲以5：1擊敗遊騎兵，不過開季至今只拿下三勝六敗的戰績，缺乏攻擊火力也讓外界期待大谷翔平能盡快回歸打線，總教練奧斯穆斯（Brad Ausmus）表示，還是會照著時程走。

投打「二刀流」大谷翔平因去年季後進行右手肘韌帶重建手術，預計今年5月才會以打者身分歸隊，奧斯穆斯表示：「我不會因為球隊打擊不夠好，就去冒影響大谷翔平健康的風險，他該回到打線的時候就會歸隊，帶著健康以及充足的準備。」

天使隊目前打完9場，團隊打擊率僅2成01，超過3成的打者只有3人，分別是3成85的楚奧特、3成53的古德溫（Brian Goodwin）、3成33的佛萊契（David Fletcher），而包爾（Justin Bour）25打數僅2安、柯札特（Zack Cozart）26打數1安打。

大谷翔平去年投打並進，就已在打擊方面繳出22轟、2成85打擊率的成績，今年專注打擊更讓人期待他的歸隊，大谷表示：「我不能保證說只是因為我回到打線，就能夠讓球隊變得更好，不過我一定會盡我所能幫助球隊獲勝。」

大谷翔平目前投球距離拉長到60呎，日前受訪時也表示，自己的揮棒感覺比起去年更強，如果球隊允許的話，有可能在4月歸隊，不過大谷翔平目前還沒接受過實戰打擊的測試，奧斯穆斯表示：「目前大谷還是照著計畫走，有新的改變會讓大家知道。」