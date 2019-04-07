中職／Lamigo桃猿征服童心 邀兒童舞團開場演出

2019-04-07 00:35 中央社 桃園6日電



中華職棒Lamigo桃猿隊配合兒童節連假推出主題週活動「征服童心」，果陀全猿劇場6日演出全新劇碼，讓現場大小朋友笑開懷，並在會後與眾人合影留念。 中央社 分享 facebook 中華職棒Lamigo桃猿隊推出兒童節主題週活動「征服童心」，今天邀請兒童舞團「蘋果家族兒童街舞」擔綱演出，大小女孩一同展現俐落舞風，風靡全場。

由LamiGirls成員兼舞蹈老師陸筱晴指導的兒童街舞團隊「蘋果家族兒童街舞」，在國內大小比賽獲獎無數，日前也在高雄市市長盃兒童才藝比賽摘下大獎，今天受邀與LamiGirls一起在桃園球場大跳開場舞。

首次在球場上表演，蘋果家族成員麥特說感覺很棒，看到很多人讓他更快樂；另一名團員Baby則感到緊張又興奮；而首次在這麼多人面前展現自己，更讓成員姜姜「心情很震撼」。

除了小朋友演出，Lamigo桃猿隊猿風加油靈魂人物LamiGirls也在4、5月舉行特別企劃，輪流安排成員擔綱4局局間個人秀，今天由YURI打頭陣，展現苦練8年的舞蹈，小蠻腰上的腹肌更讓粉絲驚訝不已。

感冒的YURI強忍身體不適，盡力表現博得滿堂彩。她說，很開心有機會表演喜歡的舞蹈，並給自己打了及格的60分，期待下次扳回一城。

用心打造兒童節主題週的桃猿隊，今天共吸引1萬859名球迷進場，而場外一連4天的果陀全猿劇場也推出全新西遊記續集「奪金旅行團2之征服敵手」，讓大小朋友們都笑開懷。