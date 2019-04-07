棒球／U18東岸聯盟地主沒進4強不可惜 看見球員成長

2019-04-07 00:19 中央社 台東6日電



2019年東岸聯盟U18棒球邀請賽賽程6日落幕，地主台東縣聯隊（圖）以台東體中為主體，最後一場排名賽與花蓮體中交手、打線發揮，以4比3拿下第7名。 中央社 分享 facebook 東岸聯盟U18棒球邀請賽，地主台東縣聯隊主要備戰國手選拔賽玉山盃青棒賽，今天排名賽與花蓮體中交手、打線發揮，以4比3拿下第7名；儘管沒能打進4強，但台東體中校長林鴻源肯定球員的成長。

2019年東岸聯盟U18棒球邀請賽，主辦單位台東體中分兩隊參賽，台東縣聯隊以台東體中為主體，加入2名成功商水的球員，主要備戰接下來的青棒國手選拔賽玉山盃，東體紅隊則以磨練實戰經驗為主。

台東縣聯隊今天排名賽與花蓮體中交手，台東縣聯隊攻勢不斷，2到6局除了第4局外，局局得分，6局打完4比1領先，花蓮體中比賽前半段打擊受制，7局靠著安打、觸身球保送、失誤，單局追回2分，台東縣聯隊投手群適時穩住陣腳，替球隊守住勝利。

東體紅隊此次預賽吞下5連敗，今天11、12名排名賽，與深圳華僑城中學青棒隊交手，東體紅隊投打有表現，全場敲出14支安打，投手群聯手壓制，僅讓對手敲出零星3支安打，順利以10比0、5局提前拿下勝利，在東岸聯盟最終戰、勝場開張，排名第11名。

東岸聯盟賽事舉辦用意，是因東部球隊外出比賽經費受限，缺乏高張力比賽磨練，球員容易出現關鍵時刻怯場、抗壓性不足等狀況，東岸聯盟賽事邀請西部強隊進到台東，透過引進高強度比賽讓東部球隊增加實戰經驗。

台東體中校長林鴻源表示，經過3屆的賽事，有看到球員的成長，從一開始藉由在參賽球隊中加入台東大學棒球隊提高比賽強度，到後來吸引西部強隊穀保家商、平鎮高中、高苑工商、西苑高中參賽，可見比賽立意受到肯定。

地主台東縣聯隊最後拿下第7名、東體紅隊排名第11名，雖然沒有打入4強賽，但林鴻源點出，東岸聯盟的用意，是希望透過比賽看到東部球隊的成長，雖然台東體中沒能打進4強，但花蓮玉里高中最後拿下亞軍，也是東部球隊慢慢進步的代表。