棒球／穀保U18東岸聯盟奪冠 岳政華不想再留遺憾

2019-04-07 00:17 中央社 台東6日電



2019年東岸聯盟U18棒球邀請賽冠軍戰6日由穀保家商與玉里高中交手，穀保左投岳政華摘MVP。 中央社 分享 facebook 東岸聯盟U18棒球邀請賽冠軍戰，穀保家商兩任左投岳政華、王彥程聯手壓制，僅讓玉里高中敲出2安，率隊以8比0、7局拿勝、收下冠軍；岳政華獲頒MVP，他盼調整到位拚選拔賽、不再留遺憾。

穀保家商此次預賽5戰全勝、晉級冠軍戰，冠軍戰由岳政華先發，投4局僅被敲出1支安打，投出6次三振，王彥程後援投3局，被敲1支安打，投出5次三振，兩人聯手封鎖玉里打線，沒有失掉分數。

穀保冠軍戰1到4局、局局得分，全場敲出6支安打，另有11次保送（3次觸身球保送），順利拿下此次東岸聯盟冠軍。

穀保總教練周宗志表示，兩任投手之前狀況不算最好，此次參賽本來就是藉此備戰接下來5月的青棒國手選拔賽，兩人在今天冠軍戰之前各投1場，冠軍戰設定兩人各負擔一半的局數，無論控球、速度、尾勁都有一定的水準。

岳政華和王彥程去年都有被選入U18亞洲青棒錦標賽中華代表隊，王彥程對日本投出國際賽代表作，但回母隊後去年底參加訓練營受傷、逐步調整恢復。

岳政華則是出現一段低潮，周宗志表示，他已經進步很多，目前均速雖然還沒有恢復到最好，但也已經調整至8、9成，相信面對接下來青棒國手選拔賽王貞治盃、玉山盃，兩人的狀況會越來越好。

岳政華冠軍戰好投，獲選最有價值球員（MVP），他自評冠軍戰投球感覺不錯，上場投給對方打，當成選拔賽前的備戰調整。

上次入選國家代表隊，因狀況不好，出賽的機會很少，岳政華坦言，面對選拔賽當然會有渴望，但也明白狀況維持的好最重要，如果被選入代表隊，但沒能有好狀態，可能又會像亞青一樣，錯過出賽表現的機會，這次不想再留遺憾。