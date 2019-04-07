中職／林智勝開轟2分砲 全壘打送給女兒

2019-04-07 00:27 中央社 桃園6日電



中華職棒中信兄弟隊6日在桃園球場迎戰Lamigo桃猿隊，7局上兄弟林智勝敲出右外野方向全壘打，帶有兩分打點，擴大球隊領先優勢。 中央社 分享 facebook 中信兄弟的林智勝今天在對Lamigo桃猿的比賽中，於第7局轟出2分全壘打，林智勝表示，雖然近況沒有很好，但會持續做一樣的訓練，這支全壘打則是送給今天到球場表演的女兒。

在今天之前，林智勝已經4場比賽沒有安打出現，直到今天開轟2分砲，他表示，「近況確實沒有很好，但大家本來就會針對狀況好的選手，棒球就是這樣，當然我自己也有沒做好的地方。」林智勝也認為，第4棒真的不好當，投手都會特別注意。

不過林智勝指出，春訓到現在訓練模式都保持一樣，並不會因表現不好而改變，他說：「持續做正確的事就好，不會隨便改變節奏，這樣打不好的機率只會更高」。

林智勝本季目前7支安打中，有6支都是打前東家桃猿，3發全壘打更是皆從桃猿手中敲出。林智勝表示，可能是因為對桃猿的投手習性比較了解，表現好的機率就會比較高。

此外，林智勝女兒所屬的舞團「蘋果家族兒童街舞」今天受桃猿邀請到場表演，看到女兒的舞蹈表演，林智勝說：「其實有點泛淚，她辛苦有代價，畢竟也練了1年多，可以被邀請來跳舞，在她生命中是很好的里程，我看得也很開心」。

林智勝也表示，女兒可以從早產兒變成這麼健康的小朋友，覺得非常欣慰，他說：「我希望她能夠做喜歡的事情，雖然她跳舞我看過很多次，但是第一次在球場看，我覺得與有榮焉，今天這支全壘打就是送給我女兒的」。