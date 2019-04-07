親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑
運動筆記【 我在墾丁 天氣晴】-上帝送給我の幸運大阪馬拉松報名步驟教學
健行筆記再訪我的初山~里龍山清水岩.十八彎古道.橫山【古寺.古道.生生不息的生態之旅】
NBA2019 NBA季後賽宣傳片- HeroesNick Young重返勇士主場領取冠軍戒

中職／艾迪頓7局失1分好投 抓出局數最重要

2019-04-07 00:32中央社 桃園6日電

中華職棒Lamigo桃猿隊6日在桃園主場迎戰中信兄弟隊，中信兄弟派出洋投艾迪頓（...
中華職棒Lamigo桃猿隊6日在桃園主場迎戰中信兄弟隊，中信兄弟派出洋投艾迪頓（Nick Additon）先發主投。 中央社
分享
中信兄弟今天和Lamigo桃猿的比賽，兄弟先發投手艾迪頓繳出7局失1分好投，幫助球隊以6比1奪下4連勝，雖然有不少球被打得強勁，不過艾迪頓表示，最重要是把出局數抓下來。

艾迪頓今天用90球，主投7局被敲出7支安打，投1次保送、3次三振，僅於第7局連被陳俊秀、邱丹敲二壘安打失1分，奪下本季第2勝，也獲選為單場MVP。艾迪頓上一場先發僅投4局，就被敲10支安打失7分，表現判若兩人。

艾迪頓表示，「一個棒球選手在球季當中，是持續做調整的，不管是心態上、動作上，每天來到球場就是跟投手教練還有捕手，去討論怎麼變得更好。」能隔1場先發就馬上修正，艾迪頓指出，有做一些握球、姿勢還有心態上的調整，讓自己表現更進步。

今天艾迪頓有許多球都被桃猿打者打得強勁，不過剛好都落入守備員的手套中，他表示，「沒有投手希望球被打得紮實，但最重要的是能夠把出局數抓下來，信心程度就會愈來愈高，除非那些球沒有接到，或是掉下來變安打，才會試著改變策略」。

艾迪頓認為，棒球就是這麼一回事，有時候明明丟得很好，卻被對方敲安打，他說：「或許今天棒球之神陪著我們，加上守備員在後面幫忙，捕手也是在本壘後方配一個很好的比賽。」

兄弟總教練伯納則表示，今天艾迪頓表現非常好，雖然被擊出很多強勁球，但他都能挺過這些狀況，把該吃的局數吃完，是名非常穩定的投手。

棒球中信兄弟
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

中職／陳重羽首轟出爐 壓力終於釋放

2019-04-06 21:46

中職／史上最強洋投 獅隊王漢難以撼動

2019-04-06 16:10

日職／王柏融猛打 日媒標題：台灣大王本領發揮

2019-04-06 08:08

中職／林智勝開轟2分砲 全壘打送給女兒

2019-04-07 00:27

棒球／U18東岸聯盟地主沒進4強不可惜 看見球員成長

2019-04-07 00:19

棒球／穀保U18東岸聯盟奪冠 岳政華不想再留遺憾

2019-04-07 00:17

中職／潘威倫有好表現 球場投手丘「助攻」

2019-04-06 21:05

中職／老將潘威倫挺身而出 統一獅中止4連敗

2019-04-06 20:39

中職／中信兄弟4連勝 目前戰績排第一

2019-04-06 20:30

中職／桃猿林立歸隊升一軍 學會與傷痛做朋友

2019-04-06 18:05

中職／王柏融在日職好表現 昔日隊友陳傑憲發簡訊恭賀

2019-04-06 16:59

中職／郭阜林單場3失誤 當作向偶像唐納森致敬

2019-04-06 16:34

棒球／異鄉象獅大戰？曾智偵擊敗學長江仲豪

2019-04-06 16:12

中職／索沙被稱最強洋投 陳鏞基：目前應該是

2019-04-06 16:05

棒球／陽建福持續等待重回球場 客座指導高苑當學習

2019-04-06 15:42

棒球／中信金融升上公開一級 曾智偵：不拚會再掉

2019-04-06 15:39

奧運／中華隊拚12強賽 林華韋：球員要有愛國心

2019-04-06 15:19

棒球／曹竣崵看大陸棒運 感覺像是社區棒球

2019-04-06 14:49

中職／曾智偵45歲還出賽 認為彭政閔太早退休

2019-04-06 13:50

中職／有了石垣島那一爆 翁瑋均成最年輕初先發勝投

2019-04-06 11:56

棒球／春季聯賽11日開打 36隊參賽再寫新高

2019-04-06 11:18

中職／被頂新選中先打二軍 即戰力「大物」有疑慮

2019-04-06 10:37

兩岸學生棒球聯賽／台將黃柏偉再見安 北工勝世新

2019-04-05 23:49

中職／索沙續好投 悍將屠獅

2019-04-05 23:43

中職／悍將猛打攻勢 鑼總：好球掌握度夠

2019-04-05 21:51

中職／關鍵安敲回單場MVP 陳子豪嘆「客場的命」

2019-04-05 21:35

中職／范國宸砲轟同學 「剛好遇到而已」

2019-04-05 21:03

中職／陳子豪致勝一擊斬猿 兄弟3連勝

2019-04-05 20:52

中職／富邦悍將索沙控球好 球探一看就愛

2019-04-05 20:49

中職／悍將隊主場首戰火力旺 統一獅吞下4連敗

2019-04-05 20:16

棒球／12強賽程將揭曉 12日台中辦記者會

2019-04-05 19:43

中職／少了王柏融的猿隊 萊福力認為打線一樣強

2019-04-05 18:24

中職／蔣智賢歸隊打第4棒 申皓瑋頂替高國輝升一軍

2019-04-05 17:42

兩岸學生棒球聯賽在北京開打 27支球隊角逐

2019-04-05 17:34

中職／兩億的轉播車上線 WIN TV啟用嶄新技術

2019-04-05 17:16

中職／少了王柏融的猿隊 林宥穎覺得更難打

2019-04-05 17:00

中職／少了王柏融的猿隊 潘威倫認為投球壓力減少

2019-04-05 16:49

中職／林益全曾有機會去火腿 勉勵王柏融放開打

2019-04-05 16:36

棒球／江仲豪領軍北工6年 台將10人北漂

2019-04-05 15:01
看更多

熱門文章

日職／王柏融第5打席對廖任磊出局 收單場雙安表現

2019-04-06 17:43

大馬羽賽／3連霸只差1步 戴資穎退陳雨菲晉決賽

2019-04-06 12:46

NBA／暴龍輸球未受重用 林書豪交白卷還吞首T

2019-04-06 09:18

NBA／楊恩領戒全隊嗨過頭 勇士遭裁判警告延誤比賽

2019-04-06 16:45

日職／王柏融猛打 日媒標題：台灣大王本領發揮

2019-04-06 08:08

日職／王柏融打擊率、安打數 都是火腿全隊最高

2019-04-06 18:44

NBA／坦承本已不願再戰1季 韋德歸功安東尼勸說

2019-04-06 17:30

日職／王柏融連兩天長打 日職打擊率首破3成

2019-04-06 17:49

NBA／柯瑞飆40分相助 勇士驚險挺過騎士反撲

2019-04-06 14:25

羽球／預定東奧後退休 戴資穎：付出10年已足夠

2019-04-06 17:39

NBA／確定連3季平均大三元 衛少締造驚人成就

2019-04-06 09:35

NBA／2019名人堂名單曝光 韋伯、班華勒斯落選

2019-04-06 15:19

中職／被頂新選中先打二軍 即戰力「大物」有疑慮

2019-04-06 10:37

NBA／蘭姆再扮暴龍殺手 致勝三分助黃蜂保生機

2019-04-06 09:50

出賽時間屢創新低 林書豪季後賽有得打嗎？

2019-04-06 09:57

大馬羽賽／晉決賽 戴資穎笑答：怎麼到哪都在拚3連冠

2019-04-06 15:52

NBA／總結轉投湖人首季表現 詹姆斯：令人失望的一季

2019-04-06 14:52

NBA／卡盧索打出代表作 湖人末節三分砲火擊沉快艇

2019-04-06 16:30

NBA／韋德絕殺三分奪框而出 熱火惜敗灰狼8強告急

2019-04-06 10:42

NBA／雙方比賽時交談引熱議 詹皇推特再提杜蘭特

2019-04-06 14:30

NBA／三分出手破1000大關 哈登率火箭輕取尼克

2019-04-06 11:33

NBA／連三季平均大三元 喬治讚衛少準名人堂成員

2019-04-06 14:45

MLB／9戰挨23轟 7敗紅襪邁向衛冕軍最慘開季

2019-04-06 11:34

NBA／末節回神力壓拓荒者 金塊確定登頂西北組

2019-04-06 16:15

中職／史上最強洋投 獅隊王漢難以撼動

2019-04-06 16:10

NBA／葛里芬前3節飆44分 末節熄火不敵雷霆

2019-04-06 11:59

中職／王柏融在日職好表現 昔日隊友陳傑憲發簡訊恭賀

2019-04-06 16:59

NBA／輕取溜馬保東區第4 綠衫軍搶首輪主場優勢

2019-04-06 11:25

NBA／全力拚晉級季後賽 魔術砍149分大敗老鷹

2019-04-06 10:10

MLB／水手單局3失誤+牛棚砸鍋 菊池首勝難求

2019-04-06 09:06

中職／索沙被稱最強洋投 陳鏞基：目前應該是

2019-04-06 16:05

中職／中信兄弟4連勝 目前戰績排第一

2019-04-06 20:30

MLB／道奇8戰21轟火力狂 貝林格追平A-Rod紀錄

2019-04-06 11:38

中職／曾智偵45歲還出賽 認為彭政閔太早退休

2019-04-06 13:50

MLB／今日戰績表 水手輸球菊池雄星勝投仍未開張

2019-04-06 13:40

MiLB／張育成再見安打攬3打點 江少慶無關勝負

2019-04-06 10:27

棒球／曹竣崵看大陸棒運 感覺像是社區棒球

2019-04-06 14:49

MiLB／王維中1.2局掉1分 黃暐傑飆5K撿勝

2019-04-06 12:33

MLB／四月就繳完全打擊 雙城波蘭柯史上最快

2019-04-06 10:20

棒球／中信金融升上公開一級 曾智偵：不拚會再掉

2019-04-06 15:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top