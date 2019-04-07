中職／艾迪頓7局失1分好投 抓出局數最重要

2019-04-07 00:32 中央社 桃園6日電



中華職棒Lamigo桃猿隊6日在桃園主場迎戰中信兄弟隊，中信兄弟派出洋投艾迪頓（Nick Additon）先發主投。 中央社 分享 facebook 中信兄弟今天和Lamigo桃猿的比賽，兄弟先發投手艾迪頓繳出7局失1分好投，幫助球隊以6比1奪下4連勝，雖然有不少球被打得強勁，不過艾迪頓表示，最重要是把出局數抓下來。

艾迪頓今天用90球，主投7局被敲出7支安打，投1次保送、3次三振，僅於第7局連被陳俊秀、邱丹敲二壘安打失1分，奪下本季第2勝，也獲選為單場MVP。艾迪頓上一場先發僅投4局，就被敲10支安打失7分，表現判若兩人。

艾迪頓表示，「一個棒球選手在球季當中，是持續做調整的，不管是心態上、動作上，每天來到球場就是跟投手教練還有捕手，去討論怎麼變得更好。」能隔1場先發就馬上修正，艾迪頓指出，有做一些握球、姿勢還有心態上的調整，讓自己表現更進步。

今天艾迪頓有許多球都被桃猿打者打得強勁，不過剛好都落入守備員的手套中，他表示，「沒有投手希望球被打得紮實，但最重要的是能夠把出局數抓下來，信心程度就會愈來愈高，除非那些球沒有接到，或是掉下來變安打，才會試著改變策略」。

艾迪頓認為，棒球就是這麼一回事，有時候明明丟得很好，卻被對方敲安打，他說：「或許今天棒球之神陪著我們，加上守備員在後面幫忙，捕手也是在本壘後方配一個很好的比賽。」

兄弟總教練伯納則表示，今天艾迪頓表現非常好，雖然被擊出很多強勁球，但他都能挺過這些狀況，把該吃的局數吃完，是名非常穩定的投手。