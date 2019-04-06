圖／中職獅悍將例行賽 二局結束獅隊2比0領先悍將

2019-04-06 18:06 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 林伯東 ╱即時報導



中華職棒下午在新莊進行例行賽，由統一獅出戰富邦悍將，統一獅派出潘威倫擔任先發投手，富邦悍將則是派出林晨樺上場先發。