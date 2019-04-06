日職／王柏融連兩天長打 日職打擊率首破3成

2019-04-06 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



王柏融擊出長打。 擷圖自比賽畫面 分享 facebook 日職火腿隊今天在東京巨蛋主場迎戰西武隊，王柏融擔任先發第5棒、指定打擊，單場敲兩安、兩分打點，連兩戰都有打點貢獻，打擊率首度突破3成，9局下和西武台灣投手廖任磊對決，擊出內野滾地球出局，火腿此戰以3：16落敗。

首局下，火腿隊在兩人出局後攻占一、三壘，王柏融上場打擊，但無緣建功，擊出二壘方向滾地球出局。

王柏融在4局下二度上場打擊，和西武先發投手今井達也纏鬥6球，選到日職生涯第一個四壞球保送，但隊友沒有後續火力支援，火腿依然沒能破蛋。

5局下，火腿先靠西川遥輝陽春砲追分，近藤健介失誤上壘，中田翔再敲二壘打，王柏融逮住今井達也第一球，擊出右外野「車布邊」二壘打，送回兩分。

王柏融在8局下以首名打者上場，再度擊出右外野方向安打，之後雖靠隊友推進上三壘，但最後未能得分。

昨天王柏融單場敲3安、兩分打點，今天4打數敲兩安、兩分打點，目前為止32個打數擊出10支安打，打擊率達3成13，轉戰日職後打擊率首度突破3成。

此戰西武火力全開，3局上砲轟火腿第2任投手金子弌大接替，敲出3支安打、包括森友哉的3分砲，單局搶進5分。

5局上西武源田壯亮、森友哉、外崎修汰、栗山巧、木村文紀、金子侑司相繼敲安，單局打了12人次、擊出7安，搶進7分；6局上外崎修汰轟出陽春砲，洋砲梅西亞8局上再補3分砲。

西武拉開比數後，台灣投手廖任磊9局下登板，被大田泰示、中田翔擊出安打，兩人出局後對決王柏融，纏鬥到2好3壞，被擊出一壘方向滾地球，結束火腿攻勢。