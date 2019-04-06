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中職／桃猿林立歸隊升一軍 學會與傷痛做朋友

2019-04-06 18:05中央社 桃園6日電

林立。 報系資料照
林立。 報系資料照
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Lamigo桃猿隊林立今天升上一軍，之前他在練習時因自打球受傷，一度無法跑壘及守備，不過目前已恢復差不多，林立也因此學會和傷痛做朋友，隨時準備好自己等待上場。

林立2月初隨隊赴石垣島與日本職棒千葉羅德海洋打交流賽，2場比賽共敲出6支安打，打擊狀況相當好。當時他曾表示，春訓期間調整揮擊方式與準備動作，讓自己比較不容易三振，改善原本揮棒軌跡過大的問題。

不過，2月下旬林立練習時因自打球，左腳脛骨受傷，隔一天上場比賽時發現膝蓋不太舒服，之後像是跑壘、守備等須跑步的動作都無法進行，因此無法跟著球隊比賽與練習，包括與東北樂天金鷲的交流賽，以及3月在千葉與羅德的交流賽，甚至官辦熱身賽都沒打。

受傷期間林立除了練打擊，也會做腳部肌力穩定訓練，開季後在二軍出賽5場，敲4支安打，還跑出2次盜壘，他說：「因為已經休息很久，狀況比之前好很多了，但跑完腳還是會有點無力感，肌力有點跟不上，不過可以正常比賽，冰敷、熱敷、電療等治療也都有持續，降低發炎機率。」

打擊手感部分，林立之前在二軍除了比賽，教練還會安排投手多丟球給他打，感覺球的速度、距離感等，但目前對實戰感覺還差一點。

林立春訓狀況不錯卻遭遇傷勢，但他也學著跟傷痛做朋友，林立說：「這是沒辦法控制的傷，但之前的防護員有跟我說過，可以從受傷之中找到缺失或不一樣的感覺，像我被打到腳，但要用什麼方式降低疼痛感，透過這次受傷也有學習到。」

今天比賽林立沒有先發，他表示，會隨時準備好自己，守備位置還是以二、三壘為主，但因目前桃猿隊游擊手只有陳晨威和余德龍，也會準備好。

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