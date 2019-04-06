棒球／異鄉象獅大戰？曾智偵擊敗學長江仲豪

2019-04-06 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



第三屆海峽兩岸學生棒球聯賽今天在北京進行第二天賽事，曾智偵領軍中信金融管理學院棒球隊，對決江仲豪率領的北方工業大學，兩位擁有中職總教練資歷的老將在大陸對決，被稱為異鄉「象獅大戰」，曾智偵笑說：「沒有這種感覺啦，不過是面子之爭。」

中信金融管理學院以7：0獲勝，北京站取得2連勝，晉級年底深圳總決賽的機會很大，北方工業大學昨天首戰以5：4擊敗世新大學，大陸球隊難得擊敗台灣，闖進總決賽更是沒有問題。

江仲豪1996到98年領軍兄弟象隊，曾智偵1999年到2002年擔任統一獅隊總教練，2013年再當義大犀牛隊教頭，他說：「還沒打職棒前，就和江仲豪學長在中華隊當過隊友，後來只在中華OB隊的比賽才碰得到，能在北京交手確實很難得。」

曾智偵表示，江仲豪帶領北方工業大學已打下深厚基礎，球隊架構很好，今天贏球不是很輕鬆。

有關大陸棒運發展，曾智偵認為，金字塔頂尖球隊（7支省隊）已有台灣甲組水準，但底下球隊要有計畫，才能全面提升棒運，「上面OK、下面不平均」會比較辛苦，不是注重金字塔頂尖就好。