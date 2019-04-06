中職／史上最強洋投 獅隊王漢難以撼動

2019-04-06 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



富邦悍將隊洋投索沙先發投3場比賽、拿兩勝，球速動輒超過150公里，被譽為最強洋投；但回顧中職歷史，曾拿下單季22勝的統一獅隊王漢，或許還是老球迷心中的最強洋投。

索沙投得好沒話講，確實也是近年難見的強力洋投，獅隊球團部課長何信標也認為他的實力不差，但談到早期獅隊的洋投，「標哥」仍是首薦王漢。

王漢在1993到95年效力獅隊，剛來的時候，譯名是「滿漢」，因為當時流行以企業產品為名，但「滿漢」在熱身賽狀況連連，加上獅隊高層覺得用產品當名字不妥，將他改名為王漢。

何信標說，那時以產品為名字的洋將，表現都時起時落，阿Q、百威都是這樣，「王漢改名後，愈投愈好」，第一個球季年投出22勝5敗、防禦率2.42的好表現。

單季22勝，至今仍是中職紀錄（1994年陳義信22勝），何信標說：「王漢的伸卡球幾乎殺遍中職打者，宰制能力無人能及。」

早期的洋投，王漢是頂級身手，94年拿18勝，95年除了再拿16勝，防禦率1.88成為當季防禦率王，「標哥」說：「若要論整個球季對球隊的貢獻，沒有人比得上王漢。」

中職初期的洋投，幾乎都有A級水準，象隊巴比諾、風神、賈西等人都有高水準實力，何信標說：「那時韓職還沒開放洋將，不少好的外籍球員都會先到台灣，投（打）得好，就有機會轉戰日本、美國職棒。」

現在時空環境不大同，中職要找到像20多年前的強力洋投，並不容易，索沙已算難得「瑰寶」。