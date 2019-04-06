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中職／曾智偵45歲還出賽 認為彭政閔太早退休

2019-04-06 13:50聯合報 記者藍宗標╱即時報導

中信金融管理學院棒球隊總教練曾智偵，過去在統一獅隊打到45歲才退休。記者藍宗標／...
中信金融管理學院棒球隊總教練曾智偵，過去在統一獅隊打到45歲才退休。記者藍宗標／攝影
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中信兄弟隊40歲老將彭政閔將在季後退休，結束中職生涯19年，統一獅隊退役老將、中信金融管理學院棒球隊總教練曾智偵認為，彭政閔宣布高掛球鞋的時間太早，他說：「自己在獅隊最顛峰時期也是39歲，彭政閔絕對可以繼續打球。」

曾智偵在獅隊12季，2000年還以總教練身分兼職球員出賽7場，2003、04年卸下教頭職務再當球員，04年7月26日最後一次在球季賽亮相，年紀已有45歲138天，至今仍是中職史上最高齡出賽選手。

另外，他在當年總冠軍賽對決興農牛隊，也有出賽紀錄，45歲246天也是歷年爭霸戰年紀最大。

彭政閔季前提前宣布，打完今年球季就退休，讓不少球迷覺得惋惜；曾智偵表示，中職元年從獅隊展開生涯，30歲才開始打職棒，拚到39歲以月薪40萬元成為本土最高薪球員，只要體能顧得好，打到40歲不是太大問題。

中職現役球員邁入「不惑之年」除了彭政閔，還有獅隊內野手高國慶，兩人將在8月、10月滿41歲；曾智偵認為，這兩位好手都有繼續打球的本錢，長期在球場的經驗對球隊不可或缺。

他說：「在隊上當資深球員，和退休後升任教練，感覺就是不同。」

曾智偵的最高齡出賽紀錄，不太可能被後輩超越，他表示，隨著年紀愈來愈大，體能退步更要加強，以前周一休兵日也沒休息，一定跑5千公尺，有空也做瑜珈，「別想年紀的事，不能把自己當成40歲。」

彭政閔中職高國慶
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