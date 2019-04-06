中職／有了石垣島那一爆 翁瑋均成最年輕初先發勝投

2019-04-06 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



桃猿隊投手翁瑋均。 桃猿隊官方粉絲團 分享 facebook 以Lamigo桃猿隊選秀第一指名的身份加入中職，20歲投手翁瑋均2月赴石垣島初登板就受震撼教育，但也是因為那一戰被打醒，讓他在3月31日的中職生涯初登板以沈穩表現投出優質先發，成為中職史上最年輕初先發勝投。

進入中職後僅在二軍投了3局就被拉上一軍先發，翁瑋均生涯首戰對統一獅隊投出6局失2分表現，僅被敲出2支安打，含潘武雄在第6局2分砲。能在初登板就展現大將之風，翁瑋均坦言不緊張，「比第一場出賽好多了。」

翁瑋均說的第一場，就是赴石垣島對上日職羅德隊首戰，只投1局失7分，他回憶：「當時緊張到不知道自己在幹嘛，忘了練習時做了什麼，好像回到進職棒前在投球的感覺，沒有投球策略，沒有一套應付打者的方法。」

而就如他在南華大學的教練郭健瑜所說，翁瑋均一但遇到問題，都會主動找問題、想辦法解決。翁瑋均表示，經過石垣島的那一戰，「更知道自己要練什麼。」返台後他修正自己的小動作，並加強下盤，讓球更會跑、變化球更好。

石垣島的震撼教育打散他的緊張情緒，讓他在球季開始後馬上進入狀況，「就不需要重新適應比賽的張力，能比較快進入比賽的調整。」他也笑說，若沒有那次經驗，可能爆的就是一軍初登板。

在中職首戰就有好表現，翁瑋均坦言，對於下一戰有信心也有壓力，「信心是我知道自己可以做到這樣，甚至更好。」儘管也有壓力，翁瑋均說：「有什麼表現就投給他們看。」

翁瑋均預計在明天再度登板，在桃園主場對戰中信兄弟，先前他在3月中春訓熱身賽就曾對兄弟投出6局失2分表現，翁瑋均表示：「他們近況不錯，這幾天都有看他們比賽，到時候就照捕手的指示去做，他們經驗比較多。」